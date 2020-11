Les entrepreneurs estriens se préparent à de nouvelles restrictions

Un coup difficile, surtout après avoir vu une recrudescence de sa clientèle dans les dernières semaines. On retrouvait un peu l’erre d’aller de la fin de l’été, les clients étaient au rendez-vous, on avait même rappelé du personnel, donc c’était encourageant, mais il fallait s’y attendre .

Elle s’inquiète surtout pour son équipe. C’est sûr que jouer au yoyo avec le personnel, ce n’est pas ce qui est le plus évident. Ça reste aussi à voir combien de semaines, combien de mois on sera fermé. [...] On essaie d’accompagner le personnel dans les demandes qu’ils auront à faire pour de l’aide financière.

C’est le côté humain qui est plus difficile en ce moment. Annie Faucher, copropriétaire du bar Liverpool, en entrevue à Par ici l'info

Comme elle recevait plus de clients, elle avait aussi recommencé à tenir un plus grand inventaire, qu’elle doit maintenant gérer avant la fermeture de sa salle à manger. L’inventaire, c’est de l’argent qui dort sur des tablettes… certaines choses se conservent, d’autres non.

Les commerçants qui font du pour-emporter et de la livraison vont se tourner vers ça , ajoute-t-elle, mais on sait pertinemment que ce n’est pas la mission des restos et des bars, on mise plus sur la convivialité .

En attendant, elle reste tout de même optimiste.

Ce n’est pas une année facile, mais il faut garder le cap, et je crois que les clients seront encore au rendez-vous quand on va être rouverts… on va voir ce que l’avenir nous réserve, mais je vais continuer de faire ce que j’aime le plus, recevoir les gens et les accueillir avec un sourire et mon équipe.

Décevant pour le milieu des spectacles

Les salles de spectacle se voient aussi dans l’obligation de fermer leurs portes. C’est un vrai revers pour Bernard Caza, propriétaire de la salle du Vieux Clocher de Magog.

On n’est pas fâché, mais on est conscient qu’on n’est pas une place où il y a eu d'éclosion. On était prêt dès l’ouverture en juillet, et on a fait plus de 50 spectacles en respectant les mesures nécessaires comme la distanciation. C’est décevant, car nos spectacles sont presque tous complets pour se rendre à Noël.

Le site web du Vieux Clocher indique maintenant que les spectacles seront annulés de semaine en semaine selon les directives des autorités de santé publique, et que les gens ayant fait l’achat de billets pour des spectacles annulés seront remboursés.

M. Caza souligne se tenir prêt à rouvrir dès que ce sera possible.

Quel est le risque ? En respectant les consignes, on devrait permettre de gagner sa vie, de vivre de beaux moments, et d’avoir une culture québécoise riche.

De l’aide disponible

Le maire de Sherbrooke Steve Lussier se dit sensible aux difficultés des entrepreneurs et du milieu de la culture.

J’ai une grande inquiétude par rapport à ce changement de zone là pour notre économie, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos restaurateurs et nos artistes [...] Je redoute un peu ce qui va arriver, mais heureusement, nos organismes de développement économique sont prêts à se retrousser les manches encore une fois , a-t-il remarqué en entrevue à Par ici l'info.

Il nous reste de l’argent, la Ville de Sherbrooke en avait gardé aussi au niveau de son comité de développement économique pour des projets, donc c’est le temps plus que jamais de nous envoyer des demandes, on va réagir rapidement. , ajoute-t-il.

Il réitère aussi l’importance d’acheter local. Il va falloir se serrer les coudes. Quand on passe le message d’acheter local, c’est très important de l’écouter .

Avant de commander sur internet, je vais dire aux gens "pensez-y". Allez dans un commerce ici même, local. Chaque petit geste va compter dans les prochains jours. Steve Lussier, maire de Sherbrooke, en entrevue à Par ici l'info