COVID-19 :  Habillez chaudement vos enfants pour l'école cet hiver

Malgré les temps froids, les mêmes recommandations de ventilation continuent de s’appliquer dans les écoles , confirme Véronique Gingras Conseillère en communication au Centre de services scolaire de la Capitale, à Québec.

Résultat : pendant le jour, les enseignants doivent ouvrir les fenêtres, même par temps froid, le plus souvent possible.

Le Centre de services scolaire de la Capitale prévoit déjà demander aux étudiants d’apporter et porter au besoin un survêtement pour plus de confort .

Au Centre de services scolaire des Découvreurs, on précise que pendant les périodes de classe, lorsque la température extérieure le permet, [il faut] ouvrir quelque peu une ou des fenêtres, à plus ou moins 5 centimètres , notamment.

L'ouverture des fenêtres par temps froid est problématique, particulièrement durant la pandémie, car la ventilation devient essentielle pour limiter la propagation de la COVID-19, souligne le Parti libéral du Québec.

Je suis allé dans les écoles , témoigne la critique en matière d’éducation au Parti libéral du Québec, Marwah Rizqy.

Au mois d’octobre, il y a eu une journée où il a fait un petit peu plus froid, on avoisinait les zéro degré. On ouvre évidemment les fenêtres et les enfants avaient déjà froid. Imaginez à moins 20 degrés en plein mois de janvier.

Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent