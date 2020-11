La Capitale-Nationale est-elle en voie de revenir en zone orange?

Pour l’instant, le gouvernement Legault n’a pas montré une volonté d’assouplir les restrictions en zone rouge ou de ramener certaines régions en alerte orange. Toutefois, uniquement en fonction des données publiées chaque jour sur la COVID-19, la Capitale-Nationale est en voie d’atteindre les seuils définis pour la zone orange, selon un document de travail de la Direction générale de la santé publique.

La Capitale-Nationale atteint les seuils établis pour la zone orange pour trois des principaux indicateurs avec moins de 10 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants, moins de 8 nouvelles hospitalisations quotidiennes pour 1 000 000 d’habitants et moins de 5 % des tests effectués dont le résultat est positif.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le nombre de cas et d'hospitalisations ainsi que la proportion de tests positifs ont baissé dans la Capitale-Nationale au cours des 14 derniers jours. Photo : Radio-Canada

Il est important de noter que la décision appartient au gouvernement provincial et que les seuils définis ne sont qu’un guide d’aide à la prise de décision. La tendance à la baisse doit également se manifester pendant 14 jours ou plus pour envisager un changement de couleur.

Un passage en zone orange pourrait permettre, par exemple, la réouverture des restaurants, des salles de spectacles et des gyms et la reprise des sports d'équipe sous certaines conditions.

En Chaudière-Appalaches, deux des trois indicateurs sont toujours en territoire rouge, avec une moyenne de 15,6 nouveaux cas quotidiens au cours des dernières semaines et un peu plus de 5 % des tests effectués sont positifs.

Bilan quotidien

Le plus récent bilan publié par le ministère de la Santé recense 76 nouveaux cas dans la Capitale-Nationale et 34 en Chaudière-Appalaches. Sur la Rive-Sud, il s’agit du meilleur bilan depuis le 28 septembre.

À l’échelle du Québec, le plus récent bilan dénombre 1162 nouveaux cas et 38 personnes de plus ont succombé à la maladie, dont 9 dans les dernières 24 h.

Avec la collaboration de Jean-François Blanchet