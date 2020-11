Les Quartiers illuminés de Trois-Rivières : une initiative pour mettre du baume au cœur

Des Trifluviens lancent un mouvement citoyen, Les Quartiers illuminés de Trois-Rivières, pour inviter la population de la ville à décorer et à illuminer leur domicile à l’approche de la période des Fêtes. Un moyen d’apporter de la vie et de la lumière dans la noirceur du mois de novembre.

C’est une citoyenne du district des Carrefours qui a eu cette idée...lumineuse.

Je voyais le mois de novembre approché, et nos rues devenir de plus en plus sombres. Je pensais à nos aînés qui se retrouveraient seuls dans leurs maisons, aux enfants aussi dont la vie a complètement changé depuis la pandémie. Nous ne savons pas non plus comment nous vivrons notre prochain temps des Fêtes , explique cette Trifluvienne, Louise Guillemette.

Je me disais que les gens auraient peut-être moins le cœur à la fête cette année, alors je voulais trouver un moyen de leur faire vivre quelque chose de positif et de leur donner envie de décorer leur domicile. Louise Guillemette, initiatrice du mouvement Les Quartiers illuminés de Trois-Rivières.

Le mouvement souhaiterait même lancer un concours pour inciter les gens à décorer leur maison.

Soutien de la Ville

La Ville a été emballée par cette idée et y a donné suite en permettant la naissance de ce mouvement citoyen.

En ce moment, les gens ont besoin de projets positifs. Avec le changement d’heure, nos quartiers sont plongés dans l’obscurité et nous sommes moins tentés de sortir. Je voyais dans ce projet une belle façon d’inciter les gens à marcher en famille, de les rassembler, non pas physiquement, mais socialement, de mettre plus de gaieté et de couleurs dans ce mois de novembre, déclare Valérie Renaud-Martin, conseillère municipale du district des Carrefours.

Sur sa page Facebook, le mouvement aborde son nouveau slogan : En novembre, j’illumine mon quartier , et invite la population à jouer le jeu.