Le père de la médecine moderne, Sir William Osler, aurait tenu des propos racistes

Selon l’article, le médecin a déclaré que le Canada devrait être un pays de l’homme blanc et qu’il fallait protéger le pays de l’arrivée d’immigrants chinois, japonais et indiens lors d'un discours. Dans une lettre, le médecin a écrit qu’il déteste les Latino-Américains . Dans un texte de fiction non-publié, il décrit les personnes autochtones de manière déshumanisante.

Comme étudiant, il était compris qu'Osler devait être notre héros , explique Nav Persaud, un médecin à l'hôpital St. Michaels de Toronto et l'un des auteurs de l'article.

Le Dr Nav Persaud est un médecin à l'hôpital St. Michaels de Toronto. Photo : CBC

J'avais simplement accepté qu'il était une personne importante. [...] Avec le temps, j'ai commencé à poser un regard plus critique sur plusieurs choses que j'avais apprises à l'école de médecine et même après, ajoute-t-il. J'ai commencé à faire mes recherches sur Osler. Il était très clair qu'il y avait des comportements racistes que d'autres avaient décidé de minimiser ou de complètement ignorer.

Osler n'est pas quelqu'un dont nous devrions suivre l'exemple aujourd'hui et n'est pas quelqu'un que nous devrions qualifier d'idole pour nos élèves. Dr Nav Persaud, médecin à l'hôpital St. Michaels de Toronto, co-auteur de l'article

L’article choisit ses faits, selon certains

L'article publié lundi ne fait pas l'unanimité de tous. Dr Charles S. Bryan, professeur émérite à la faculté de médecine de l’Université de la Caroline du Sud, croit que l’article cite seulement les faits qui illustrent les propos des auteurs.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le Dr Charles S. Bryan est l'auteur de nombreux articles au sujet de la carrière de Sir William Osler. Photo : Source : Charles Bryan

Le Dr Bryan est auteur de nombreux textes concernant Sir Osler. Il est aussi le rédacteur d’une encyclopédie de ses œuvres. Il affirme avoir lu l’article en question avant qu’il ne soit publié. Il avait recommandé au journal de l’AMC de ne pas le publier à moins qu’il soit publié aux côtés d’un article offrant une perspective différente. L’article est tout de même paru et le Dr Bryan a décliné une offre d’écrire une lettre à l’éditeur.

Certains de ses commentaires envers les personnes autochtones et les Afro-Américains peuvent sembler déplacés aujourd’hui, mais ils n’étaient décidément pas racistes, particulièrement lorsqu’ils sont vus dans le contexte de son époque , dit-il.

Osler aimait les gens. Le cadeau d’Osler à la profession médicale, c’est qu’il aimait les gens , ajoute-t-il.

De nombreux établissements portent le nom du médecin, y compris le William Osler Health System, qui gère l'hôpital municipal de Brampton, en Ontario. Photo : CBC

Même s’il croit qu’Osler n’était définitivement pas un raciste , ce dernier reconnaît qu’il peut être accusé de sexisme pour certaines positions qu’il tenait au sujet du rôle des femmes en médecine.

Mais selon le Dr Persaud, de nombreux contemporains d’Osler s'opposaient au racisme et le combattaient à l’époque. Donc ce n’est clairement pas le cas, qu’on applique les standards d’aujourd’hui , dit-il.

À l’époque, les questions des droits des personnes autochtones, questions des droits des personnes racisées étaient à l’avant-scène , ajoute-t-il, surtout aux États-Unis, où Osler pratiquait la médecine après la guerre civile .

Qui était Sir William Osler?

Né en 1834, Sir Osler est largement célébré pour l’humanisme qu’il a apporté à la médecine. Les principes et la pratique de la médecine, un manuel qu’il a publié en 1892, était l’un des plus populaires dans les écoles de médecine de l’époque.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Sir William Osler est l'un des anciens les plus célèbres de l'Université McGill, à Montréal. Photo : Archives de l'Université de la Pennsylvanie

À sa mort, il était sans aucun doute le médecin le plus connu et le plus aimé du monde anglophone , rapporte une page du site web de l’Université McGill qui lui est consacrée. Le médecin est l’un des anciens les plus célèbres de sa faculté de médecine.

Il a occupé de nombreux postes influents dans le domaine, notamment comme premier médecin en chef de l’Hôpital John Hopkins et Regius Professor of Medicine à Oxford. De nombreux établissements portent son nom à l’international, y compris le système de santé William Osler Health à Brampton, Ont., et la bibliothèque Osler d'histoire de la médecine de l’université McGill.

Son influence demeure forte en médecine jusqu'à ce jour, mais les auteurs de l’article croient que ses comportements [racistes] ont été minimisés dans de nombreuses descriptions d’Osler. [...] D’autres articles au sujet d’Osler ne les mentionnent pas du tout .

Sir William Osler est l'un des finissants les plus célèbres de l'Université McGill. Photo : Université McGill

Quels effets ont eu les comportements racistes d’Osler sur ses stagiaires dévoués et les nombreux autres qu’il a influencés durant et après sa vie? , demandent-ils.

Célébrer des médecins autochtones et racisés

Si l'article souligne certains propos racistes tenu par le médecin, il tente également de souligner les contributions de personnes qui n'étaient pas des hommes blancs en médecine, selon le Dr Persaud.

L'article est pour tous les médecins et travailleurs de la santé racisés qui ont été effacés de l'histoire, qu'on ne verra pas dans nos manuels scolaires , mais qui méritent aussi d'être célébrés, ajoute-t-il.

Dr Oronhyatekha, médecin Mohawk, était le deuxième médecin autochtone au Canada. Il est né en 1841 et a grandi au sein des Six Nations de la rivière Grand. Photo : Archives Deseronto

Les auteurs citent entre autres Dr Peter Edmund Jones et Dr Oronhyatekha (Burning Sky), les deux premiers médecins autochtones agréés au pays. Dr Jones a notamment contribué à l'avènement de l'Acte du cens électoral, qui a permis à certaines personnes autochtones de voter aux élections fédérales , expliquent-ils.

Ils nomment également le Dr Alexander Thomas Augusta, un médecin noir formé à Toronto, devenu lieutenant-colonel au sein de l'armée de l'Union lors de la guerre civile américaine. Il est ensuite devenu professeur d’anatomie à l’Université Howard. Il est également le premier Afro-Américain enterré dans le cimetière Arlington. Dr Anderson Ruffin Abbot, un médecin noir mentoré par le Dr Augusta, montait la garde aux côtés d'Abraham Lincoln alors qu'il s'éteignait.

Dans une déclaration écrite, l'Université McGill dit reconnaître que, comme d'autres à travers l'histoire, Sir William Osler avait certaines croyances qui sont totalement inacceptables pour l'Université et la Faculté de médecine et des sciences de la santé .