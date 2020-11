Une opération dépistage et 2 nouveaux cas de COVID-19 dans le Nord-du-Québec

La région passait en zone orange aujourd’hui. De nouvelles restrictions s’ajoutent avec ce palier alerte. Il est notamment recommandé de limiter le plus possible les contacts sociaux et de passer au télétravail si les tâches le permettent.

Des travailleurs du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James sont actuellement en opération dépistage à Chibougamau à la suite d’une éclosion du virus dans une salle de quilles.

Les personnes qui ont fréquenté la salle de quilles Bolorama à Chibougamau entre le 28 octobre et le 6 novembre sont invitéess à prendre un rendez-vous.

Le Nord-du-Québec compte 26 cas confirmés depuis le début de la pandémie.

Lundi, un nouveau cas positif s’était aussi ajouté au bilan. Il s’agissait d’un résident du secteur de Chapais-Chibougamau.