Opération recrutement au CHSLD Herron

Environ 80 employés qui travaillaient dans le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privé ont commencé hier à recevoir une lettre de mise à pied du groupe Katasa. Ce dernier cessera d’exploiter l’établissement à compter de vendredi.

Le CIUSSS organise dès aujourd’hui une importante opération de recrutement qui leur est spécifiquement dédiée, explique un porte-parole du CIUSSS. Des recruteurs sont présents au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron afin d’effectuer des entrevues avec les candidats intéressés à poursuivre leur carrière au sein de l’équipe du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

Parmi eux, de nombreuses préposées aux bénéficiaires, des auxiliaires ainsi que du personnel infirmier.

À la FIQFédération interprofessionnelle de la santé du Québec - Syndicat des professionnelles en soins de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la présidente Johanne Riendeau demeure préoccupée par le nombre d’infirmières au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron.

Du personnel infirmier, il n'y en a pas de caché dans le garde-robe! [...] À part le personnel infirmier qui était déjà là au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , il en manquait quand même et il va falloir recruter davantage. Johanne Riendeau, présidente de la FIQ

La relocalisation de l’ensemble des résidents vers de nouveaux milieux de vie sur son territoire sera effectuée de manière progressive au cours des 6 à 12 prochains mois, indiquait hier la PDG du CIUSSS.

Dans une lettre adressée aux résidents du fCentre d'hébergement et de soins de longue durée oyer de soins Herron, les propriétaires indiquent que les résidents n’auront plus à leur verser de loyer à compter du 14 novembre.

Patricia Di Biase, dont la mère est hébergée au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, constate l’amélioration des services ces derniers mois depuis la prise en charge par le CIUSSS. C’est incroyable la différence, ils prennent soin d’elle. Il y a des gens qui la changent . Elle aurait préféré toutefois éviter un déménagement à sa mère atteinte de démence.

Des réactions politiques

De passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a commenté l’annonce de la fermeture du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron. Notre décision la plus difficile, ce n’était pas tellement de le fermer, qui était la seule décision à prendre, mais c’était de s’assurer que nous allions avoir une transition correcte pour ceux qui habitent encore là .

Le ministre Dubé a rappelé que le gouvernement aurait pu convenir de convertir l’établissement privé dans le réseau public, comme il s’apprête à faire avec d’autres foyers de soins privés, mais dans le cas de Herron ce n’était pas notre choix , affirme le ministre. Le choix que l’on fait de ne pas acheter les propriétaires s’est fait pour un ensemble de raisons.

Pour la CSNConfédération des syndicats nationaux , c’est une autre occasion ratée, affirme Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Ce dernier suggère que le gouvernement aurait pu nationaliser les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés.

Le gouvernement lors de la première vague avait laissé entendre qu’il nationaliserait les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privés, [mais il] abandonne maintenant cette option. Cette décision a pour conséquence de forcer le déménagement de personnes très vulnérables en pleine pandémie. Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Un CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée dans la tourmente

Rappelons que Herron a été plongé dans la tourmente au mois d’avril lorsqu’on a appris que des dizaines de résidents étaient décédés en quelques semaines seulement.

Le premier ministre Legault avait exprimé son indignation en raison notamment du manque de collaboration des gestionnaires de l’établissement privé au moment où le manque personnel se faisait criant. Une ordonnance avait enjoint au CIUSSS de prendre en charge la gestion du foyer de soins, ce que l’établissement fait depuis le mois d’avril.

Plus récemment, un rapport d’enquête  (Nouvelle fenêtre) du ministère de la Santé et des Services sociaux a mis en lumière que l’organisation des soins et des services du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron était vacillante lorsqu’est survenue l’éclosion de la COVID-19. [...] La capacité des propriétaires à reprendre en charge les services de cet établissement apparaît, à court et moyen terme, plus qu’incertaine .

L’enquêteur recommandait de trouver des solutions définitives et permanentes dans la gouverne du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Herron dans l'oeil des autorités

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée fait présentement l’objet d’une enquête du coroner, d’une enquête policière, d’une demande d’action collective et d'une inspection professionnelle conjointe par le Collège des médecins, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec (OIIAQ).

Deux sources médicales confidentielles qui travaillent au CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île de Montréal saluent la décision. Une d’elles ajoute que de toute façon, il n’y a plus de médecins volontaires pour aller travailler là, la réputation est trop pourrie .

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron est la propriété du Groupe Katasa depuis novembre 2015. Lors des événements en avril, ce CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée privé non conventionné détenait un permis pour 154 lits dont 141 étaient dressés.

Des documents judiciaires consultés par une équipe de l’émission Enquête ont déjà fait état que l’homme d’affaires Samir Chowieri, président du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Herron, avait un passé criminel.

Avec la collaboration de Davide Gentile et de Jacaudrey Charbonneau