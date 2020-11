De la matière organique et de la glace d’eau dans les cratères de Titan

Un mélange de matière organique et de glace d’eau a été détecté dans neuf cratères d’impact de Titan, la plus grosse des 82 lunes de Saturne.

C’est en analysant les données collectées par le spectromètre de cartographie visuelle et infrarouge embarqué sur la sonde spatiale Cassini entre 2004 et 2017 que les géologues planétaires Anezina Solomonidoude, de l’Agence spatiale européenne, Catherine Neish, de l’Université Western Ontario, et leurs collaborateurs ont réalisé cette découverte.

Les scientifiques ont aussi établi que lorsque les cratères d’impact se forment sur Titan, ils exposent de la glace d’eau relativement fraîche provenant de sa croûte glacée.

Les processus atmosphériques sur Titan enfouissent la glace sous une couche de matière organique semblable à du sable. Dans les régions équatoriales sèches de Titan, le sable s’accumule, mais aux latitudes plus élevées et plus humides, les vents de surface érodent le sable , explique la chercheuse dans un communiqué publié par l’Université Western Ontario.

Mme Neish estime que ces nouvelles connaissances laissent à penser que Titan pourrait abriter les éléments nécessaires à la vie, mais peut-être pas sous la même forme que sur la Terre.

Cette image mosaïque recomposée captée par Cassini montre les rayons solaires brillants dans les mers polaires de Titan. Photo : NASA/JPL-CALTECH/UNIV. ARIZONA/UNIV IDAHO

Titan 101 Cette lune a été découverte en 1655 par l’astronome néerlandais Christian Huygens;

C'est la deuxième plus grosse lune du système solaire, après Ganymède (Jupiter);

Elle est la seule connue à posséder une atmosphère dense;

Cassini a effectué plus de 120 survols de cette lune.

Il est difficile d’évaluer ce qui se trouve sous la dense atmosphère de Titan, mais les scientifiques y sont parvenus depuis une dizaine d’années grâce à ce spectromètre qui recueille à la fois la lumière visible pour l’humain et la lumière infrarouge.

Il n’y a pas d’autre endroit comme Titan dans le système solaire. Il y a plus de sable sur Titan que partout ailleurs. Et que dire de la météo […]. Il y a des pluies de méthane et des vents qui traversent sa surface et transportent du sable. Catherine Neish

Déjà en 2010, des chercheurs avaient détecté une carence en acétylène dans son atmosphère et un manque d’hydrogène à sa surface. Ces deux phénomènes pourraient être associés à l’existence de vie, en l’occurrence de microbes, dont le métabolisme serait basé sur le méthane.

Lors de son dernier survol de la plus grande lune de Saturne en 2017, la sonde Cassini de la NASA avait révélé de petits lacs de méthane liquide étonnamment profonds dans l’hémisphère nord de Titan.

Image radar recomposée de certains lacs à la surface de Titan. Photo : NASA/Cassini/RADAR

Rechercher la vie ailleurs que sur Mars

Selon Catherine Neish, la découverte, cette année, de la présence apparente de phosphine, un gaz existant sur Terre, dans les couches nuageuses de Vénus, et toutes les nouvelles choses que nous apprenons sur cette planète autrefois océanique sont des éléments qui devraient amener les humains à chercher la vie dans plusieurs endroits, et non seulement sur Mars.

Et cela inclut l’envoi par la NASA de la mission Dragonfly sur Titan! , ajoute-t-elle.

Cette sonde doit être lancée en 2027 et se poser sur Titan en décembre 2034.

Le détail complet de la présente étude est publié dans le journal Astronomy & Astrophysics (Nouvelle fenêtre) (en anglais).