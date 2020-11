De cheerleader à joueuse de football

Laurie Verreault avait toujours regardé le football des lignes de côté. Comme cheerleader d’abord, puis comme spectatrice, alors que son copain Samuel Thomassin brillait dans l’uniforme du Rouge et Or. Mais depuis cet été, c’est elle qui enfile les épaulettes avec une nouvelle équipe féminine d’Ottawa à qui Thomassin a passé les derniers mois à enseigner les rudiments du ballon ovale.

L’histoire paraît presque scriptée. Un groupe de femmes de tous âges adoptant un sport généralement réservé aux hommes pour maintenir la forme et chasser la grisaille durant la pandémie de COVID-19.

Une ancienne cheerleader du Rouge et Or enfilant le casque et les épaulettes pour sauter sur le terrain à son tour. Un gentil géant dont la saison professionnelle avec les Alouettes de Montréal venait de passer dans le tordeur, se recyclant en entraîneur passionné pour une équipe de football féminine.

Laurie Verreault Photo : Courtoisie

Pas étonnant donc que Laurie Verreault parle si affectueusement des Capital Rebels avec qui elle a passé les derniers mois à s’entraîner.

Il y a des mamans qui amenaient leur bébé aux pratiques et les autres filles s’en occupaient pour permettre à nos coéquipières de prendre leurs répétitions et pratiquer comme les autres , raconte celle qui travaille comme juriste dans un centre juridique de proximité.

Le football, c’était l’occasion de mettre tous les soucis de côté durant deux heures et aller se défouler sur le terrain avec des filles qui ont la même passion que toi.

Le football pour tous

Assis aux côtés de sa copine de longue date, Samuel Thomassin ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire. À travers les années, le couple a souvent débattu à savoir quel était le sport d’équipe par excellence . Ancienne joueuse de soccer et de rugby, Laurie n’était pas toujours sensible aux arguments de Samuel en faveur du football. Ces jours-ci, elle semble avoir concédé la victoire à l’ancien garde étoile du Rouge et Or.

Le football, elle avait déjà dit vouloir l'essayer, un peu à la blague. Je trouvais ça dommage, pour vrai, qu’il n’y ait pas d’opportunité pour les filles , lance l’ex-cheerleader originaire de Québec.

Laurie et Samuel après les débuts de ce dernier avec le Rouge et Or. Photo : Courtoisie

La situation a changé lorsque le couple s’est installé à Gatineau, l’hiver dernier, après la dernière saison universitaire de Samuel. Membre des Alouettes de Montréal, le diplômé en administration des affaires travaille dans la fonction publique à Ottawa, en saison morte.

Au centre d’entraînement où il se préparait pour sa première saison professionnelle, l’athlète de 25 ans a fait la connaissance d’une ancienne joueuse du Blitz de Montréal, une équipe de football féminine, qui démarrait une nouvelle formation à Ottawa.

Un coup de foudre pour le sport

Une journée d’essai sans équipement était organisée pour initier des joueuses potentielles. Laurie s’y est rendue et le coup de foudre a été instantané. Tout ce qui est sport assez intense et contact, ça m’a toujours allumée. J’ai tout de suite aimé le côté physique , décrit-elle.

Rapidement, une équipe de 25 joueuses, dont l’âge varie du début de la vingtaine à la mi-quarantaine, a été constituée. Simple spectateur lors des premiers entraînements, Samuel n’a pas tardé à offrir son aide pour entraîner les joueuses de ligne.

Samuel Thomassin (en haut à droite), Laurie Verreault (à la droite de Samuel) et les Rebels d'Ottawa. Photo : Courtoisie

C’était pour la plupart des filles qui n’avaient jamais joué au football de leur vie. Elles partaient de rien. On a commencé sans équipement en évaluant la forme des joueuses pour voir ce qu’on était capable de faire , décrit-il. Durant le confinement du printemps, des rencontres régulières en visioconférence ont permis de démystifier l’aspect stratégique du jeu.

Puis après le déconfinement du football, en juillet, l’équipe a réellement pris forme. On a trouvé des casques et des épaulettes, les joueuses se sont vu attribuer des positions et un petit cahier de jeu a été élaboré.

Joueuse de ligne comme son amoureux

Laurie Verreault voulait jouer sur la ligne défensive, dit-elle. La ligne offensive n’intéressait pas grand monde. Pour avoir vu Samuel évoluer à la position, sa copine savait que le rôle de bloquer devant le quart-arrière est très technique et souvent ingrat.

Mais finalement comme on est seulement 25 joueuses, je n’ai pas eu le choix de jouer en offensive et défensive. Et notre entraîneur ici dit que j’ai plus de potentiel sur la ligne offensive , lance-t-elle.

Les Rebels à l'entraînement, cet automne. Photo : Courtoisie

À ses côtés, le joueur de football professionnel s’avoue impressionné. Juste avant que notre saison soit arrêtée à cause de la zone rouge, je voulais envoyer une vidéo d’elle à mon entraîneur du Rouge et Or, Carl Brennan. Il aurait capoté. J’ai vraiment été surpris de sa technique parce que c’est une position et des mouvements qui ne sont vraiment pas naturels.

Laurie fait remarquer qu’elle a vu Samuel à l’oeuvre durant des années, se concentrant sur lui durant les matchs. Cela ne peut pas nuire.

Les coéquipières de Laurie ont aussi connuune progression fulgurante, note toutefois l'entraîneur.

Ça m’a surpris à quel point les filles étaient intéressées à apprendre de nouvelles techniques. Elles absorbaient ce qu’on leur enseignait et le mettaient tout de suite en application. Samuel Thomassin

Le colosse de 1 m 98 et 150 kg admet que ce rôle d’entraîneur bénévole est arrivé à point pour lui aussi alors que la saison de la Ligue canadienne de football a finalement été annulée.

C’est le premier automne depuis que j’ai 9 ans que je ne joue pas au football. C’est sûr qu’il manque quelque chose, mais d’avoir entraîné, ça m’a permis de garder un peu le beat. J’y ai vraiment pris goût.

C'est un naturel , lance Laurie à ses côtés. Monsieur a un baccalauréat en finance, mais il ne restera jamais bien loin du football après sa carrière.

En attendant les pros

Samuel Thomassin ne s’avance pas trop sur le sujet, mais il ne cache pas qu’il a hâte de voir ses Rebels à l'oeuvre lors d’un véritable match. C’est que la saison s’est limitée à des affrontements intraéquipe avant que la deuxième vague de COVID-19 y mette fin, début octobre. Il n’existe pas de ligue féminine au Québec et en Ontario, mais un match était prévu en octobre contre le Blitz de Montréal.

Ce n’est que partie remise, pointe-t-il, sauf que si tout se passe bien, il sera lui-même de retour sur le terrain avec les Alouettes, en 2021, lorsque les Rebels joueront leur premier match. Il ne sera peut-être plus derrière le banc de l'équipe féminine, mais il a l’intention de continuer de s’impliquer autant que son horaire le permet.

Samuel Thomassin a pris goût à son rôle d'entraîneur avec les Rebels. Photo : Courtoisie

C’est un beau projet pour faire la promotion du football féminin et ç'a permis à ma blonde d’essayer le sport dont je lui parlais depuis des années. Laurie est à sa place sur le terrain , se réjouit-il.

Cette dernière avoue quant à elle qu’elle aura une appréciation renouvelée pour les prouesses de son amoureux sur le terrain de football. Un sport beaucoup plus cérébral qu’il en paraît, s’est-elle rendu compte.