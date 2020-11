La folie de 33 capitaines de navire : la passion du mythique Vendée Globe

Pour Antoine Lacasse, le Vendée Globe est une course mythique qui fascine des millions de personnes autour du globe.

Les participants amènent les rêves de plein de monde avec eux autres. Ils nous font découvrir ces coins du monde qui sont inaccessibles , dit le coureur océanique gatinois de 29 ans.

Antoine Lacasse est un passionné de voile qui a participé deux fois à la Transat Québec Saint-Malo. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

En tout, 33 coureurs ont pris le départ de la course dimanche en France. L’objectif : faire le tour du monde pour revenir en Vendée le plus rapidement possible. La course s’est gagnée en 74 jours la dernière fois. On s’attend à ce que ce record soit battu.

Les bateaux d’aujourd’hui sont plus performants que ceux d’il y a quatre ans. C’est amusant de voir à quel point les nouveaux bateaux sont plus rapides avec ces nouvelles technologies , mentionne Lacasse.

Armel Le Cléac'h, escorté, à l'approche des Sables-d'Olonne. Photo : Vendée Globe

Le gagnant du Vendée Globe pourrait terminer sa boucle en aussi peu que 70 jours cette fois-ci. C’est, bien entendu, selon les obstacles qui seront sur la route des régatiers.

Ça dépend des différents systèmes météo qu’ils vont rencontrer. Il y a les bris qu’ils peuvent avoir aussi. Mais, le record risque fort probablement d’être battu. Antoine Lacasse, coureur océanique

Un choc des générations

Si le Vendée Globe est fascinant d’un point de vue technologique, il le sera également d’un point de vue de générations cette année. La vieille garde fera face aux étoiles montantes.

Alex Thomson et Jérémie Beyou ont participé quatre ou cinq fois, ce sont des vétérans. De l’autre côté, il y a Charlie Dalin et Thomas Ruyant qui sont à leurs premières participations. On voit vraiment une confrontation entre deux jeunes contre deux vétérans et ça va être très excitant de voir qui va l’emporter, souligne Lacasse.

Alex Thomson, tout sourire à l'arrivée d'une course. Photo : La Presse canadienne / (AP Photo/ Yohan Bonnet)

Pour le Gatinois, le Vendée Globe représente le sport ultime, un défi hors de l’ordinaire.

Ce n'est pas comme un match de hockey ou de football qui dure une heure ou deux. Une traversée de l’Atlantique c'est 10-14 jours et surtout 24 h sur 24. C’est difficile à accomplir et tout un dépassement de soi , mentionne le jeune homme, en citant en exemple son expérience à la Transat Québec Saint-Malo.

Le navigateur Thomas Ruyant. Photo : Getty Images / JEAN-SEBASTIEN EVRARD

Pour se sentir plus près des concurrents, des centaines de milliers de personnes vont participer à une course virtuelle au cours des prochaines semaines. À l’image d’un pool de hockey, les participants ont leur bateau et tentent de franchir le fil d’arrivée le plus vite possible.

On a accès aux mêmes fichiers météo que les concurrents. On choisit notre route et rendu là, c’est que le meilleur gagne! Antoine Lacasse, passionné de voile

Le rêve de participer au Vendée Globe n’est jamais loin. Toutes les façons sont bonnes pour le réaliser.