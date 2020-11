Trop peu de soutien en français pour des élèves à besoins spéciaux à l’Î.-P.-É.

Les élèves qui étudient en français à l’Île-du-Prince-Édouard sont plus nombreux qu’il y a six ans, et cette croissance entraîne des défis. Selon un rapport de la Commission scolaire de langue française de l’île, un élève sur cinq des écoles francophones a des besoins spéciaux, mais l'accès à des services de soutien en français dans la province est difficile.