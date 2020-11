Cinq nouveaux cas de COVID-19 s'inscrivent au bilan de La Matanie

Certains des cinq cas qui s'ajoutent en Matanie ont été annoncés lundi après-midi par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent lors d'une conférence de presse pour faire le point sur les différentes éclosions dans la MRCMunicipalité régionale de comté .

Des cinq infections qui s'inscrivent au bilan de mardi, trois sont des usagers de la Résidence des Sages à Matane.

L'une de ces trois personnes a depuis été transférée dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et n'est donc plus considérée comme liée à l'éclosion à la Résidence des Sages par la santé publique.

On compte dorénavant cinq personnes infectées reliées à la Résidence des Sages, soit quatre résidents et un travailleur. L'une de ces cinq personnes est hospitalisée.

La résidence des Bâtisseurs de Matane a connu une explosion de cas de COVID en une semaine (archives). Photo : Radio-Canada

La région inscrit un décès de plus par rapport à son dernier bilan pour un total de dix morts en lien avec la COVID-19. La dernière personne décédée est liée à l'éclosion qui sévit à la Résidence des Bâtisseurs à Matane

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent indique toutefois que la situation demeure stable à cette résidence. Aucun nouveau cas n'y est répertorié depuis 24 heures.

Le bilan de cette éclosion est toujours de 62 cas, dont trois décès et une hospitalisation.

Aucun nouveau cas lié à l'éclosion au groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Rimouski n'a été recensé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que 477 Bas-Laurentiens qui ont contracté la COVID-19 sont maintenant guéris. La région compte donc 76 cas actif sur son territoire.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 22 cas

La Matanie : 79 cas (+5)

La Mitis : 13 cas

Rimouski-Neigette : 134 cas

Les Basques : 10 cas

Rivière-du-Loup : 187 cas

Témiscouata : 42 cas

Kamouraska : 75 cas

À déterminer : 1 cas

À l'échelle provinciale, on dénombre 1162 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 117 151 Québécois infectés depuis le début de la pandémie.

La province recense également 38 nouveaux décès. Le Québec totalise 6493 morts liées au coronavirus.

En Gaspésie, on compte 21 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1129 cas.

Un Nord-Côtier de plus a reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. La région dénombre 174 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie.