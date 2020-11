Foyer pour aînés : un homme retrouvé 6 heures après sa mort

Joshua Matchett sentait que quelque chose n'allait pas lorsqu'il n'a pas pu joindre son père le 11 avril. Après l'avoir appelé une demi-douzaine de fois, il visionne la vidéo de la caméra qu'il avait installée dans la chambre de son père. L'homme de 92 ans n'apparaît pas à l'écran pendant six heures.

En fin d'après-midi, Joshua Matchett, qui vit à Brampton, reçoit un appel de son frère lui annonçant la nouvelle : leur père est mort dans la salle de bain de sa chambre à Extendicare Halton Hills à Georgetown, à environ 50 kilomètres à l'ouest de Toronto.

Selon Joshua Matchett, son père s'est rendu aux toilettes à 9 h 51 du matin. La vidéo montre  (Nouvelle fenêtre) l'homme de 92 ans se déplacer du lit vers son fauteuil roulant pour ensuite disparaître. Ce qui a vraiment fait mal, c'est que [...] personne d'autre n'est venu avant 16 h 30 , dit le fils du défunt.

Traven Matchett est devenu un résident d'Extendicare Halton Hills à la fin de l'année 2018. Photo : Fournie par la famille Matchett

La cause probable de la mort de son père sera d'abord identifiée comme étant une arythmie cardiaque en raison d'une maladie cardiovasculaire.

Toutefois, un rapport d'un inspecteur du ministère des Soins de longue durée de l'Ontario sur le décès a déterminé qu'Extendicare Halton Hills n'avait pas réussi à protéger [Traven Matchett] de la négligence de son personnel .

Ce rapport révèle également que personne n'a pas visité M. Matchett toutes les heures ce jour-là, malgré la confirmation des visites par le personnel. Le rapport note que les preuves vidéo montrent qu'en fait, l'aîné n'avait pas été vu pendant six heures d'affilée.

Par conséquent, Extendicare Halton Hills a reçu trois avis de non-conformité à la Loi sur les foyers de soins de longue durée de l'Ontario. Cette législation établit les normes de sécurité minimales que tous les centres de soins de la province doivent respecter.

Des données obtenues par une enquête de CBC Marketplace ont révélé que ce n'est pas la première fois qu'Extendicare Halton Hills enfreint la loi.

Entre 2015 et 2019, le foyer compte 125 avis écrits pour violation de la loi et 19 récidives pour des infractions graves telles que la négligence et les mauvais traitements.

Des familles ont manifesté devant différents centres de soins de longue durée depuis le début de la pandémie, dont plus d'un établissement d'Extendicare. Photo : Evan Mitsui

Aucun représentant d'Extendicare Halton Hills n'était disponible pour une entrevue sur les soins de Traven Matchett, selon CBC. Dans un communiqué, Extendicare déclare qu'il ne commentera pas les circonstances spécifiques concernant des résidents ou des membres du personnel. Nous mettons régulièrement à jour nos politiques et procédures pour refléter les conseils des inspecteurs du ministère et fournissons une formation aux membres de notre équipe pour refléter tout problème qui sont identifiés au cours d'une inspection , dit le propriétaire.

Ils ont de toute évidence négligé mon père

Le rapport rapporte que, selon le dossier de M. Matchett, l'homme aurait mangé 76 % de son dîner et de sa collation malgré le fait qu'il ne soit jamais sorti de la salle de bain après 9 h 51 cette journée-là.

Le résident a été retrouvé sans vie dans la salle de bain six heures plus tard sans que le personnel ait vu ou soigné le résident , indique le rapport.

Ils ont de toute évidence négligé mon père , affirme pour sa part Joshua Matchett.

Selon le rapport de l'enquêteur, les membres du personnel ont déclaré que mon père avait dîné à 11 h 56 et qu'il était heureux et joyeux [...] vous ne pouvez pas être heureux et joyeux si vous êtes ne respirez pas. Joshua Matchett

Joshua Matchett tient son fils dans ses bras en visitant son père Traven. Photo : Fournie par la famille Matchett

Lorsqu'un foyer viole la loi, le ministère des Soins de longue durée peut émettre des ordres auxquels il doit se conformer comme la mise en place de nouvelles politiques, par exemple.

Toutefois, Jane Meadus, avocate du groupe de défenses des droits des aînés Advocacy Centre for the Elderly de Toronto, juge que cette mesure n'est pas toujours efficace.

Il n'y a vraiment aucune raison pour que [les foyers] se conforment, franchement, parce que s'ils ne le font pas, le ministère redonne simplement l'ordre , explique-t-elle.

Comme d'autres militants, Jane Meadus note le manque de financement et le manque de personnel dans les foyers de soins de longue durée de la province.

L'avocate aimerait que les récidivistes soient condamnés à des amendes administratives ou même criminellement accusés.

La ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, a refusé les demandes d'entrevue relative à cette situation, mais dans une déclaration le ministère affirme que la non‑conformité répétée est prise au sérieux .

Le directeur des inspections des soins de longue durée a rencontré Extendicare Halton Hills au sujet de la non-conformité en mars 2019, et depuis, le foyer a fait l'objet d'une surveillance accrue avec 11 inspections surprises .

À l'heure actuelle, le ministère fait un suivi sur trois ordonnances de conformité. On ne sait pas si ces ordres sont liés à la mort de M. Matchett.

Dans une déclaration envoyée à CBC News, Extendicare dit s'être dotée d'une nouvelle équipe à la direction de son établissement de Halton Hills qui travaille dans l'objectif d' empêcher que des problèmes similaires ne se reproduisent . Nous allons tous être soumis au système éventuellement , dit le fils de Traven Matchett qui veut mettre en lumière les problèmes dans les centres de soins pour aînés. Sept mois après la mort de son père, c'est déchirant pour Joshua de savoir qu'il lui a fallu voir la vidéo pour enfin comprendre les plaintes de son père concernant la qualité des soins qu'il recevait. Ses derniers mois, il a vécu en pensant que ses fils ne le croyaient pas quand il disait être négligé. Je vis avec ça tous les jours .

