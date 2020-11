Une nouvelle structure pour favoriser le développement économique régional

Cette structure, qui s’appellera le réseau Accès entreprise Québec, se veut une porte d’entrée pour les entrepreneurs vers les services adéquats pour la réalisation de leurs projets d’affaires.

On veut accélérer la croissance des entreprises. On veut accélérer les exportations , mentionne Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional.

On a des accords internationaux de haut niveau au Québec et on s’aperçoit que des entreprises, des PME, par exemple, les fromageries qui ont d’excellents produits, n’arrivent pas à accéder aux services d’exportation.

