1162 nouveaux cas de COVID-19 et 38 décès de plus au Québec

La santé publique précise par ailleurs dans son bilan que 61 cas manquants pour la région des Laurentides qui auraient dû être ajoutés hier sont inclus dans le total d'aujourd'hui .

Pour ce qui est des décès, 9 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, 27 sont survenus entre le 3 et le 8 novembre, 1 date du 3 novembre et 1 autre dont on ignore la date.

Le bilan total des pertes de vie dues au coronavirus dans la province s'établit maintenant à 6493.

Quant aux hospitalisations, on en compte 6 de moins qu'hier, soit 534. De ce nombre, 82 patients sont traités aux soins intensifs, soit 6 de plus que la veille.

Les efforts de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans toute la province, où 18 911 tests ont été effectués le 8 novembre dernier. Cela porte à 3 342 770 le nombre total de prélèvements effectués au Québec depuis le début de la pandémie.

Les jeunes et les femmes plus touchés

Selon les statistiques de la santé publique, les tranches d'âges se situant entre 20 et 59 ans sont actuellement les plus touchées par la maladie au Québec avec 57,7 % des cas.

C'est chez les jeunes adultes de 20 à 29 ans qu'on retrouve actuellement le plus de cas de COVID-19 avec 15,9 % des infections rapportées. Viennent ensuite les adultes de 40 à 49 ans qui cumulent 18,8 % des cas d'infection.

Plus de 91 % des décès attribuables au coronavirus sont survenus chez les personnes de 70 ans et plus.

Il ressort aussi de ces statistiques que 55 % des personnes infectées au Québec sont des femmes. Ce sont également elles qui meurent le plus de la maladie avec 54,4 % des décès.