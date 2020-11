Souvankham Thammavongsa remporte le prix Giller et sa bourse de 100 000 $

L'écrivaine torontoise Souvankham Thammavongsa a gagné le prix Giller pour son premier recueil de nouvelles, How to Pronounce Knife.

Elle remporte donc la bourse de 100 000 $ associée au prix remis par la Banque Scotia. Chaque année, il récompense l'auteur ou l'autrice du meilleur roman, roman graphique ou recueil de nouvelles canadien publié en anglais.

Le jury a salué le livre de Souvankham Thammavongsa, décrit comme étant une collection étonnante d'histoires qui dépeignent l'expérience des immigrants, dans une prose d'une beauté douloureuse .

Née dans un camp de réfugiés laotiens à Nong Khai, en Thaïlande, et élevée à Toronto, Souvankham Thammavongsa a été saluée par la critique pour ses quatre livres de poésie, et ses écrits ont été publiés dans des publications telles que Harper's Magazine, Paris Review et The Atlantic.

Elle a été fêtée lors d'une cérémonie virtuelle, lundi soir, aux côtés des finalistes David Bergen, Shani Mootoo, Gil Adamson et Emily St. John Mandel.

Tous les finalistes au prix ont reçu une bourse de 10 000 $.