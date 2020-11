La firme américaine Origin International redouble d’efforts pour acheter la raffinerie de Come By Chance et, selon une présentation donnée aux employés et au gouvernement, elle veut réaménager les installations pour transformer des huiles usagées et effectuer des activités de nettoyage environnemental.

La raffinerie est en veilleuse depuis des mois. Avant la pandémie, environ 500 personnes travaillaient à la raffinerie, qui était le moteur économique de la région.

Une entente initiale conclue avec la pétrolière Irving pour acheter les installations est tombée à l’eau en octobre et, à l’heure actuelle, l'exploitation est réduite à un parc de réservoirs.

La société de gestion de placements Silverpeak essaie de vendre les installations depuis des mois. Elle indique qu’elle est en pourparlers avec plusieurs investisseurs et souligne que les discussions sont préliminaires.

Origin indique aussi qu’un investissement important des gouvernements serait nécessaire pour relancer les activités. La compagnie veut obtenir une aide gouvernementale pour effectuer des rénovations et assainir des bassins de boue et des sols contaminés.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador se dit ouvert à l’idée, mais ajoute que toute aide financière serait assortie de conditions strictes en vue de protéger l’intérêt public.

Origin, qui a déjà tenté d'acquérir la raffinerie, espère conclure une entente d’ici la fin de l’année et rappeler ainsi les employés au travail d’ici le 15 janvier, ce qui permettrait de reprendre la production d’ici juin 2021.

D'après les informations de Terry Roberts de CBC