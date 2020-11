Augmentation des surdoses mortelles chez les jeunes hommes pendant la pandémie

Si ces chiffres se maintiennent, nous prévoyons qu’il y aura environ 2 200 décès liés aux opioïdes dans la province cette année, ce qui est beaucoup plus élevé que les années précédentes , a déclaré la Dre Tara Gomes, épidémiologiste et chercheuse en chef de l’ ODPRNOntario Drug Policy Research Network .

Non seulement le nombre de surdoses mortelles augmente, mais la démographie des personnes qui meurent évolue subtilement, indique la chercheuse.

La Dre Tara Gomes, chercheuse principale de l'ODPRN, a travaillé de concert avec le bureau du coroner pour étudier les surdoses mortelles. Photo : CBC

Elles surviennent très fréquemment dans des groupes d’âge plus jeunes et principalement chez les jeunes hommes , explique Mme Gomes.

La proportion de décès liés aux opioïdes chez les hommes est passée de 70 % à 78 % depuis le début de la pandémie.

Le confinement en cause

Steve Koehler, 48 ans, est mort le 28 octobre dernier. Sa conjointe, Lee Farnell, croit que sa mort a été causée par une surdose de fentanyl.

Je sais que Steve était aux prises avec cette dépendance. Et c’était quelque chose que nous gérions tous les deux , a-t-elle confié à CBC Toronto.

Mme Farnell affirme que son conjoint était accro au crack, qu’il consommait de la drogue seul et qu’il avait une trousse de naloxone dans son appartement.

Je pense qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer à quelle vitesse cela s’est passé. Le fait d’avoir la trousse n’a vraiment rien changé. Lee Farnell

Le rapport de l’ ODPRNOntario Drug Policy Research Network , publié mardi, relève plusieurs facteurs liés au confinement dû à la COVID-19 pour expliquer l’augmentation des décès.

Le fait qu’un plus grand nombre de personnes consomment des drogues de façon solitaire en raison de mesures d’éloignement physique serait notamment en cause.

Selon le rapport, l’approvisionnement en drogues non réglementées de plus en plus toxiques pendant la pandémie a aussi directement contribué aux décès.

Les grandes et moyennes zones urbaines sont les plus touchées

Les trois bureaux de santé publique qui ont connu les plus fortes augmentations du nombre de décès causés par une surdose sont ceux de Toronto, Peel et Hamilton.

Mais des bureaux de santé publique en dehors du Grand Toronto observent également des augmentations significatives du nombre de surdoses mortelles, dont Santé publique Ottawa, le Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound et le Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph.

Les quartiers spécifiques où se produisent les décès ont changé depuis 1 an.

Il est important de noter que pendant la pandémie, nous avons observé une évolution vers des décès liés aux opioïdes qui se produisent plus fréquemment au sein des communautés ayant des concentrations plus élevées d'immigrants récents ou de personnes racialisées. Rapport de l'ODPRN

Bien que la majorité des cas se produisent encore dans des résidences privées, depuis la pandémie, davantage de cas se sont produits à l’extérieur ou dans des hôtels, des auberges et des motels — peut-être en raison des programmes municipaux de logement supervisé et de quarantaine.

S’il n’y a pas de services de réduction des risques dans ces hôtels qui proposent des logements de substitution, cela peut créer une situation très dangereuse pour les personnes qui consomment des drogues , avant Dre Gomes.

Quelle est la prochaine étape?

Lee Farnell a passé les deux dernières semaines à pleurer son conjoint et tenter de se remettre de ce qu’elle décrit comme un comportement épouvantable de la part des premiers répondants.

Ils m’ont traitée comme une criminelle et une droguée , déplore-t-elle.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui pourrait améliorer la situation des personnes confrontées à la toxicomanie, elle n’a pas hésité : Un approvisionnement sûr et la décriminalisation. Et plus de soutien.

Ses réflexions vont dans le sens des appels lancés par des groupes comme la Toronto Overdose Prevention Society, qui plaident en faveur d’un financement accru des programmes de réduction des risques, d’un financement plus important des programmes d’approvisionnement en opiacés plus sûrs et de la décriminalisation de la possession simple et de l’usage de toutes les drogues.

Le gouvernement fédéral a annoncé en août du financement pour deux programmes torontois d'approvisionnement en drogues plus sûres. Photo : CBC/Mehrdad Nazarahar

Des solutions similaires ont également été proposées la semaine dernière par la médecin hygiéniste de Toronto, Eileen de Villa.

Lorsqu’on a demandé ce mois-ci au premier ministre Doug Ford s’il envisageait la décriminalisation, il a été sans équivoque. Absolument pas , a-t-il déclaré.

Quant à Mme Gomes, elle convient de l’importance des services de réduction des risques, et affirme également que la sécurité des consommateurs de drogue devrait faire partie de toute nouvelle mesure pour lutter contre la COVID-19.