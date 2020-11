Les mesures ne sont pas respectées, déplore la Santé publique

Le virus circule encore dans nos communautés, les mesures qui sont en place ne sont pas respectées. Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de santé publique.

Quand on fait nos enquêtes épidémiologiques on se rend compte que, autant dans les milieux de travail, autant les mesures de rassemblement privés, le port du masque, ne sont pas respectées , déplore Dre Marie-Josée Godi, directrice générale de la Santé publique régionale.

Marie-Josée Godi est directrice de la santé publique en Mauricie-Centre-du-Québec depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

On demande la collaboration de tous, du civisme aussi Dre Marie-Josée Godi, directrice régionale de santé publique.

La faute à l’Halloween ?

Peut-on expliquer cette recrudescence de cas de COVID-19, notamment dans les écoles, à cause des permissions données à l’Halloween ?

Dre Marie-Josée n’écarte pas l'idée. Quand on regarde la période, on voit effectivement que ça correspond aux 10 jours donc on pourrait faire le lien. Mais les enquêtes que nous avons ne traduisent pas ces événements. Mais ce n’est pas une hypothèse à écarter.

La directrice générale du CIUSSS MCQ évoque également le fait que la Sûreté du Québec a dû intervenir le soir de l'Halloween pour des rassemblements qui étaient interdits.

Le plus récent bilan de santé dans la région fait état de plus de 100 nouveaux cas. Plusieurs écoles, dont celles de Cardinal-Roy à Trois-Rivières ou celle du Rucher à Bécancour, sont aux prises avec des éclosions.