Des appuis bas-laurentiens pour la construction d’un terminal de conteneurs à Québec

Les MRC de Témiscouata, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup donnent leur appui au projet de terminal de conteneurs Laurentia au port de Québec . Elles considèrent que de telles installations seraient bénéfiques pour les entreprises de la région, en facilitant l'exportation et l'importation de produits.

Ces trois MRCMunicipalité régionale de comté bas-laurentiennes font partie de la liste des 11 MRCMunicipalités régionales de comté et des 6 municipalités de la province dont le soutien au projet a été annoncé par le Port de Québec, lundi.

Selon la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, Guylaine Sirois, le terminal de conteneurs en eaux profondes Laurentia, un projet de 775 millions de dollars, permettrait aux entreprises de l’Est-du-Québec de réduire leurs frais d’exportation et d’importation.

Ça va permettre de diminuer les délais, parce que les gens vont pouvoir acheminer leurs produits pour remplir les conteneurs à Québec, plutôt que de les envoyer à Montréal, souligne-t-elle. Ça sauve des frais de transport et ça diminue le temps d'attente quand il y a de la marchandise qui doit entrer.

La préfète de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois (archives) Photo : Courtoisie MRC de Témiscouata

Mme Sirois croit également qu’un terminal de conteneurs dans la capitale permettrait entre autres aux acériculteurs ainsi qu’aux producteurs d’ardoises et de papier du Témiscouata d’atteindre de nouveaux marchés.

Les préfets des MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska et de Rivière-du-Loup ajoutent s’être assurés que le projet n’entrerait pas en compétition avec les installations portuaires de la région, ce que confirme la présidente de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Anne Dupéré.

Selon elle, la construction du terminal Laurentia à Québec ne devrait donc pas avoir d'effet sur les activités des ports de l’Est-du-Québec, puisque les marchandises qui y transitent sont différentes de celles transportées par conteneurs.

Préoccupations environnementales

Bien qu’il ait reçu plusieurs appuis, le projet du Port de Québec fait aussi l’objet de nombreuses critiques, venant entre autres de groupes environnementaux et d’associations étudiantes.

La directrice générale de Nature Québec, Alice-Anne Simard, explique que la construction de ce terminal risque d'avoir des conséquences sur l'écosystème du Saint-Laurent, non seulement dans le secteur de Québec, mais aussi jusque dans l'estuaire.

Pour construire ça, ils vont devoir draguer le fond de l’eau et remettre en circulation des sédiments qui se sont déposés dans le fond de l’eau depuis des années , dit-elle. Ce sont des sédiments fortement contaminés et en les remettant dans la colonne d’eau, en circulation, ils vont se déplacer avec les courants, en aval, et on pourrait avoir une contamination sur une bonne partie du Saint-Laurent.

La directrice de Nature Québec ajoute que la construction du port en tant que tel entraînerait la destruction d'une aire de reproduction du bar rayé dans la baie de Beauport, une préoccupation soulevée dans le rapport d'évaluation environnementale du projet effectué par Pêches et Océans.

Après que l'espèce soit disparue du fleuve, des bars rayés ont été réintroduits dans le Saint-Laurent dans le cadre d'un programme du ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, à partir de 2002 (archives). Photo : Radio-Canada

Alice-Anne Simard craint aussi une augmentation du trafic maritime, d'autant plus que ce projet d'expansion n'est pas le seul dans le fleuve Saint-Laurent. Elle cite entre autres le projet de GNL Québec au Saguenay et le terminal Contrecœur au port de Montréal.

Ce sont des projets qui sont évalués à la pièce par les différents gouvernements et on n’évalue pas assez bien l’impact cumulatif de tous ces projets-là sur le Saint-Laurent, sur l’augmentation du trafic maritime et ce que ça va engendrer pour les espèces, particulièrement les mammifères marins, comme les bélugas, qui sont très sensibles à l’augmentation du trafic maritime.

Les MRCMunicipalités régionales de comté du Bas-Saint-Laurent ayant adopté des résolutions d’appui au projet Laurentia se disent quant à elles satisfaites des réponses fournies par le Port de Québec en lien avec les préoccupations environnementales.

Dans notre résolution, on demande que les plus hautes normes de protections environnementales soient mises de l’avant pour la réalisation de ce projet , précise le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, Yvon Soucy.

Une analyse environnementale du projet par l'Agence d’évaluation d’impact du Canada est toujours en cours. Une période de consultations publiques sur une version provisoire du rapport devrait être annoncée d’ici la fin du mois.

Des demandes de financement sont également en attente, tant au provincial qu'au fédéral, pour un total d'environ 180 millions de dollars.