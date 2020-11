Justin Trudeau exhorte les premiers ministres à agir pour endiguer la pandémie

EN DIRECT - Constatant des hausses records des cas de COVID-19 dans certaines régions du pays, Justin Trudeau presse les premiers ministres des provinces et les maires d'agir décisivement pour endiguer la pandémie.

Avec des cas de COVID-19 en hausse, il y a une pression additionnelle sur tous les paliers de gouvernement pour protéger les gens et pour protéger les emplois , a déclaré le premier ministre du Canada en conférence de presse, mardi, à Ottawa.

Mais j’espère qu’aucun des leaders de notre pays ne relâche sa vigilance parce qu’il ressent de la pression pour ne pas fermer des entreprises ou ralentir l’économie.

Je comprends cette inquiétude, mais laissez-moi vous dire : c’est comme ça que des entreprises vont finir par faire faillite et que l’économie subira encore plus de dommages. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le gouvernement fédéral s'inquiète notamment pour le Manitoba, où le nombre de cas ne cesse d'augmenter depuis quelques jours. La province entière passera d'ailleurs en code rouge dès jeudi, avec de nouvelles restrictions expliquées par son premier ministre Brian Pallister.

De son côté, Ottawa s’associe aux Premières Nations du Manitoba pour fournir plus de 61 millions de dollars pour les aider à lutter contre la COVID-19 et soutenir leurs mesures de santé publique et la sécurité alimentaire, entre autres.

Davantage de tests de dépistage rapide

Santé Canada a approuvé un autre outil de dépistage rapide, le BD Veritor, a-t-on annoncé en point de presse. Il s'agit d'un appareil portatif qui peut effectuer un test en un peu plus de 15 minutes.

Le Canada affirme avoir conclu une entente pour obtenir 7,6 millions de ces tests au total, avec une première livraison dans les prochaines semaines.

Ottawa assure avoir déjà fourni plus de 3,3 millions de tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires.

Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l'administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, sont aussi présents.

