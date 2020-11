COVID-19 : 21 nouveaux cas en Gaspésie

La Gaspésie enregistre 21 nouveaux cas de COVID-19 lors des dernières 24 heures, soit 10 de moins qu'hier . Encore aujourd'hui, la MRC Côte-de-Gaspé écope du plus lourd bilan avec 12 de ces 21 cas.

Au Manoir Saint-Augustin, quatre autres cas viennent s’ajouter chez des employés pour un total de 17 personnes infectées. Le bilan est inchangé du côté des résidents avec 42 personnes atteintes et un décès.

Cinq autres cas proviennent de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure et quatre de celle du Rocher-Percé.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 357 cas

Bonaventure : 300 cas (+5)

Rocher-Percé : 184 cas (+4)

Côte-de-Gaspé : 244 cas (+12)

Haute-Gaspésie : 17 cas

Îles-de-la-Madeleine : 27 cas

Trois éclosions terminées

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie confirme par ailleurs que trois éclosions sont considérées terminées, soit celles à l’hôpital de Maria et à l’hôpital de Chandler ainsi que celle au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Mgr-Ross.

La Gaspésie compte donc 1129 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

La santé publique répertorie 15 nouvelles guérisons pour un total de 883. Il y a actuellement 216 cas actifs dans la région.

Un total de 11 personnes sont actuellement hospitalisées.

Au Bas-Saint-Laurent, on compte cinq nouveaux cas pour un total de 563 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Les cinq cas ont été diagnostiqués en Matanie.

À l’échelle du Québec, la province rapporte 1162 nouveaux cas d'infection, ce qui porte le bilan total à 117 151 cas recensés, alors que les hospitalisations affichent une légère diminution.