150 000 $ pour sensibiliser à la violence conjugale en Estrie

Le projet vise à sensibiliser la population, notamment les hommes et les garçons, à la lutte contre la violence conjugale et à outiller les témoins et l'entourage des victimes de cette forme de violence , explique-t-on dans un communiqué.

Le projet à trois volets s’étalera sur une période de trois ans, indique Céline Daunais-Kenyon, directrice générale de l’organisme.

Le premier volet consistera tout d’abord à diffuser deux messages sur des plateformes électroniques pour sensibiliser la population à la problématique des violences conjugales.

Le deuxième volet permettra quant à lui d'offrir des ateliers à des personnes dans l’entourage de victimes et à de potentiels témoins d’actes violents.

On va les outiller pour être en soutien aux personnes qui sont victimes de violences conjugales , souligne Mme Daunais-Kenyon. Généralement, la victime ne va pas avoir le goût de se confier, surtout si la personne à qui elle se confie porte des jugements sur sa situation.

On a de nombreux coups de téléphone [de familles] et d’amis qui sont inquiets et qui ne savent pas comment faire. On peut venir outiller [l’entourage] pour s’assurer qu’il y ait un filet de sécurité autour des victimes de violences conjugales. Céline Daunais-Kenyon, directrice générale de L’Escale de l’Estrie