Baie-des-Chaleurs : le retour en zone orange fait le bonheur des sportifs

Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle sont officiellement de retour au palier orange. Ce changement de palier d'alerte fait le bonheur des sportifs, après plus d'un mois en zone rouge .

Les sports pratiqués en groupe, les compétitions, les matchs et toutes les activités organisées pourront reprendre mercredi, soit une journée après le passage officiel en zone orange, qui s'est effectué dans la nuit de lundi à mardi.

La pratique des sports de groupe était suspendue depuis le début octobre dans les trois municipalités d'Avignon.

L'Association de hockey mineur de Carleton-sur-Mer relancera les entraînements dès mercredi soir et les premiers matchs interéquipes de la saison auront lieu en fin de semaine.

Selon la secrétaire de l'Association, Josianne Landry Allard, aucun tournoi n'est prévu pour l'instant. Toutes les équipes formées évolueront au niveau récréatif, car aucune formation de calibre double lettre n'a été mise en place en raison de la COVID-19.

C'est une saison qui va être différente , souligne-t-elle. On avait l'habitude de se promener sur le territoire gaspésien pour aller affronter les autres équipes des autres zones, mais pour l'instant on va rester dans la zone Baie-des-Chaleurs.

Les équipes de Carleton vont affronter les équipes de New Richmond, Bonaventure et Paspébiac.

Les jeunes ont tellement hâte de jouer qu'on est vraiment confiants qu'ils vont respecter toutes les règles. Josianne Landry-Allard, secrétaire de l'Association de hockey mineur de Carleton-sur-Mer

La piscine de New Richmond (archives) Photo : Page Facebook Club Les Saumoneaux de New Richmond

Les municipalités voisines reprennent aussi leurs activités

À New Richmond, les activités du complexe sportif Jean-Marie-Jobin et du centre communautaire ont repris progressivement la semaine dernière.

Même si New Richmond est demeurée en zone orange, la Ville avait choisi de fermer de façon préventive plusieurs de ses installations sportives au début octobre.

La piscine Bruce-Ritchie rouvrira jeudi.

La Ville attendait le passage en zone orange de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle pour rouvrir sa piscine, puisque plusieurs des utilisateurs habitent dans ces trois municipalités.

La réouverture fait la joie des membres du club de natation Les Saumoneaux, qui relancera ses entraînements dès jeudi.

On est vraiment contents , commente la présidente du club, Sophie Léonard. Toutes les mesures sont en place, nos nageurs s'étaient habitués à les respecter, puis on a formé des bulles de différents groupes, donc nos nageurs ne se mélangent pas. Ils sont toujours avec les mêmes autres nageurs et les mêmes entraîneurs. Ça allait très bien, on espère que ça va continuer.

La présidente indique qu’aucune compétition avec d'autres clubs n'est prévue pour l'instant pour Les Saumoneaux, en raison de la COVID-19.

Avec les informations d'Isabelle Larose