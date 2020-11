Le projet pilote de la collecte du verre prolongé à Sherbrooke

Le bureau de l’environnement de la Ville a fait savoir qu’en date du 15 octobre, ce sont plus de 130 tonnes de verre qui avaient été récoltées et expédiées à l’usine 2M Ressources, spécialisée dans le recyclage de matières résiduelles, à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Depuis le lancement de ce projet pilote, ce sont en moyenne entre 8 et 10 tonnes de verre qui ont été récoltées chaque semaine avec un pic à plus de 12 tonnes lors de la semaine de l’Action de grâce, explique Ingrid Dubuc, directrice du bureau de l'environnement.

On va devoir attendre les résultats d’une année complète pour pouvoir évaluer le taux de verre creux récupéré dans les points de dépôt et l’impact sur le tonnage reçu par Récup Estrie , nuance-t-elle lors d’une présentation.

D’ailleurs, la qualité du verre et le type de contenants déposés dans les conteneurs qui se trouvent sur les six sites actuels semblent conformes aux exigences de 2M Ressources , indique Mme Dubuc.

Problème du bruit

L’une des problématiques de ce projet pilote est le bruit qu’il a engendré dans certains quartiers, reconnaît Ingrid Dubuc. Des plaintes avaient été déposées par des citoyens de la rue Marcil, au parc Jacques-Cartier, ainsi que dans le secteur de l’aréna Ivan-Dugré. Les deux points de dépôt ont été déplacés au parc Lucien-Blanchard.

Des démarches sont également en cours pour déplacer celui situé au bureau d’arrondissement de Brompton pour les mêmes raisons. Des affiches ont été posées pour informer sur les heures permises pour le dépôt du verre, de 7h à 20h parce qu’on avait des dépôts très tôt le matin ou très tard le soir , précise Mme Dubuc.

La ville est aussi en train de tester des bennes isolées pour tenter de réduire le bruit. On se rend compte que ça fonctionne mieux que les conteneurs traditionnels. Ces tests pilote là nous permettent de faire ce genre d'essai [...] ça permet de s’ajuster en cours de route pour mieux répondre aux besoins , a souligné Mme Dubuc en entrevue à Par ici l'info.

En plus du bruit, le bureau de l’environnement a soulevé un autre problème, soit celui des éclats de verre sur le sol après la collecte.

Actuellement, il existe six emplacements de dépôt volontaire du verre sur le territoire de Sherbrooke. Le projet pilote en vise 10, selon Ingrid Dubuc. Trois sont toujours en évaluation alors qu’un point de dépôt devrait être installé dans l’arrondissement de Lennoxville. Le bureau de l’environnement vise à les installer d’ici le mois de décembre.

Réception positive des citoyens

La présidente du comité de l’environnement, Karine Godbout, se dit très contente de la réception positive des citoyens. C’est beaucoup de travail, mais c’est surtout une porte d’entrée pour étudier un éventuel déploiement d’activités , souligne-t-elle.

[Ce projet pilote] est fait pour observer, essayer, mesurer les tonnages, les coûts, la participation et les différents impacts, [mais aussi] s’ajuster à travers tout ça et, ultimement, déployer un modèle qui fonctionne , ajoute-t-elle.

Karine Godbout dit néanmoins tenir à l'œil le projet de loi 65 concernant la modernisation du système de consigne et de collecte sélective. Cette loi pourrait influencer les opérations des municipalités en gestion de matières résiduelles.

Pour les municipalités qui ont mis en place le dépôt du verre et qui vivent un succès avec ça, il y a des préoccupations et une grande sensibilité pour la récupération et la valorisation de l’ensemble du verre , indique la conseillère.

Selon elle, Québec aurait tout intérêt à ne pas mettre à l’écart le verre non consigné comme les pots de spaghettis ou de confiture. Elle se dit d’ailleurs prête à participer à la table à dessin avec le gouvernement provincial.