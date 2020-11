Le décès de Saëb Erakat est une « perte immense » pour les Palestiniens

Le départ d'un frère et d'un ami, du grand combattant, le Dr Saëb Erakat, est une grande perte pour la Palestine et pour notre peuple, et nous en sommes profondément attristés , a déclaré dans un communiqué en arabe M. Abbas, en annonçant un deuil de trois jours pour les Palestiniens.

Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, Saëb Erakat, l'une des personnalités palestiniennes les plus connues à l'étranger, est décédé mardi à l'âge de 65 ans dans un hôpital de Jérusalem, où il avait été admis le mois dernier après avoir contracté la COVID-19.

À la Palestine manque aujourd'hui un chef patriotique, un grand combattant qui a joué un rôle crucial dans l'élévation du pavillon de la Palestine , a ajouté M. Abbas, soulignant la contribution d'Erakat dans les pourparlers ayant mené aux accords d'Oslo, dans les années 1990, entre Israël et les Palestiniens.