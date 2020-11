Jour du Souvenir virtuel : voici ce qui est ouvert ou fermé à Ottawa et à Gatineau

Pour la première fois de son histoire, la Légion royale canadienne demande au public de rendre hommage aux anciens combattants virtuellement plutôt qu'en personne au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

Il n'y aura pas de défilé et seuls 100 invités assisteront à la cérémonie au centre-ville d’Ottawa.

Des émissions spéciales du jour du Souvenir seront diffusées à la radio, à la télévision et en ligne. L'émission spéciale radiophonique sur ici Première, sera animée par Philippe Marcoux de 10h55 à midi. La cérémonie sera aussi diffusée en direct sur les ondes d’ici Télé et d'ici RDI, et une émission spéciale sera diffusée entre 10h45 et midi, et sera animée par Céline Galipeau.

Les cérémonies commencent à 10 h 45 mercredi, et y aura deux minutes de silence à 11 h 00.

Ailleurs dans la région, certains services seront modifiés lors de ce congé férié fédéral.

Tous les règlements et toutes les restrictions en matière de stationnement sont en vigueur, tant à Ottawa qu'à Gatineau.

Les vétérans qui portent leurs médailles ou leur uniforme peuvent monter gratuitement à bord des autobus d'OC Transpo et de la Société de transport de l'Outaouais (STO) jusqu'au 11 novembre.

La STO et OC Transpo suivent leur horaire habituel. Il se peut que les autobus doivent faire de petits détours ou qu’il y ait de légers retards. Certaines rues du centre-ville seront fermées près du Monument commémoratif de la guerre pour permettre la distanciation physique.

Le transport est gratuit à bord des autobus d’OC Transpo, de la ligne 1 de l’O-Train et de Para Transpo.

Les autobus de la STO, d’OC Transpo et de Para Transpo s’immobiliseront sur le bord de la chaussée à 11 h pour observer deux minutes de silence.

Les succursales de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) n'ouvriront leurs portes qu'à compter de 12 h 30, le 11 novembre, et fermeront à l'heure habituelle.

Aucun changement d'horaire n'est prévu dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Du côté du Québec, les Galeries de Hull, les Galeries Aylmer et les Promenades Gatineau sont ouvertes selon l'horaire habituel.

À Ottawa, le centre commercial Rideau est ouvert de 12 h 30 à 19 h, le centre Bayshore de 12 h 30 à 19 h, tandis que le centre Saint-Laurent est ouvert de 12 h 30 à 19 h.

En vertu du Règlement municipal sur le jour du Souvenir  (Nouvelle fenêtre) de la Ville d'Ottawa, la majorité des commerces ne peuvent ouvrir leurs portes qu'à 12 h 30 le 11 novembre. Il y a cependant des exceptions, notamment pour les petites épiceries, les dépanneurs, certaines pharmacies et les stations-service.

Certains musées sont fermés à Ottawa et à Gatineau.

Le Musée canadien de la guerre, la Galerie d'art d'Ottawa, le Musée canadien de la nature, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada seront ouverts.

Le Musée canadien de l'histoire restera fermé en raison des restrictions relatives à la COVID-19.

Le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada seront fermés.

La galerie Karsh-Masson, la galerie Barbara Ann Scott, la galerie d'art de l'hôtel de ville et le Temple de la renommée des sports d'Ottawa à l'hôtel de ville seront fermés.

Les Archives et la Galerie 112 de la Ville d'Ottawa seront fermées.

Tous les autres centres des arts, galeries, théâtres et musées de la Ville d'Ottawa seront fermés.

Les succursales de la Bibliothèque publique d’Ottawa sont fermées mercredi, tout comme les bibliothèques municipales de Gatineau.

L'enlèvement des ordures ménagères et du recyclage s'effectue comme à l'habitude des deux côtés de la rivière.

Les piscines intérieures, les patinoires et les centres sportifs d'Ottawa sont ouverts selon l’horaire habituel. Renseignez-vous auprès de votre installation pour confirmer, car il peut y avoir certaines exceptions.

Certains services de Santé publique Ottawa (SPO) seront fermés dont le Centre d’information qui ne prendra pas les appels généraux. La plupart des centres de dépistage de la COVID-19 seront ouverts :

Les Centres d’évaluation et de dépistage de la COVID-19 du Complexe récréatif Ray-Friel, du chemin Moodie et du chemin Heron seront ouverts selon l’horaire habituel, soit de 8 h à 15 h 30.

Le Centre d’évaluation du CHEO Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario à Brewer sera ouvert pendant les heures habituelles, de 8 h 30 à 19 h 30.

à Brewer sera ouvert pendant les heures habituelles, de 8 h 30 à 19 h 30. Le Centre d’évaluation Brewer sera ouvert pendant les heures habituelles, de 8 h 30 à 19 h 30.

Le Centre d’évaluation au volant pour la COVID-19 du chemin Coventry sera fermé le mercredi 11 novembre.

Les bureaux municipaux sont fermés à Ottawa.

Les services fédéraux, comme les bureaux de poste et Passeport Canada, et les institutions bancaires, sont également fermés.

Toutes les garderies municipales gérées par la Ville d’Ottawa sont fermées.