Les aéroports en Atlantique veulent des tests de dépistage systématiques

Les compagnies aériennes au Canada sont durement touchées par la pandémie. Les aéroports en Atlantique ont signalé une baisse d’achalandage de 92 % l’été dernier comparativement à 2019. La chute du nombre de voyageurs est attribuée aux restrictions sanitaires et à la crainte de contracter la COVID-19.

Selon l’Association, si les autorités faisaient subir un test de dépistage à tous les voyageurs qui rentrent en Atlantique, cela réduirait les craintes, les périodes de quarantaine et les risques de contagion communautaire.

Les techniciens dans un laboratoire mobile analysent des tests de dépistage de la COVID-19 à l'aéroport de Francfort. Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Le transporteur WestJet a annoncé à la mi-octobre qu’il suspendait indéfiniment ses activités à Moncton, à Fredericton, à Sydney et à Charlottetown, et qu’il réduisait considérablement ses services à Halifax et à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Ces mesures sont entrées en vigueur le 2 novembre.

Air Canada a aussi annoncé au printemps la suspension de plusieurs vols en Atlantique.

Derrick Stanford, président de l’Association et PDGprésident-directeur général de l’aéroport de Saint-Jean, dit se réjouir parce que le gouvernement fédéral est disposé à discuter d’une aide potentielle cette semaine avec les transporteurs aériens.

L’appui d’Ottawa à l’industrie sera conditionnel au remboursement des billets des vols annulés par les compagnies aériennes, a annoncé le gouvernement, dimanche.

La bulle atlantique « étouffe » les aéroports

Selon M. Stanford, la COVID-19 et le fait que les gouvernements de l’Atlantique exigent que les voyageurs qui rentrent dans la région s’isolent pendant 14 jours étouffent l’industrie. Il dit qu’il faut faire des tests à l'arrivée des voyageurs pour éviter d’autres réductions des services de transport aérien.

L’Association indique que certaines provinces atlantiques font subir des tests de dépistage aux travailleurs essentiels et aux travailleurs navetteurs et réduisent par conséquent leur période d’isolement. L’Alberta a lancé un projet pilote de tests pour les voyageurs qui arrivent de l’étranger.

Des voyageurs à l'aéroport de Francfort font la queue, en août 2020, pour subir un test de dépistage la COVID-19. Photo : CBC/Chris Brown

Des pays européens et des transporteurs aériens ont des programmes de tests de dépistage des voyageurs à leur départ et à leur retour. Les passagers à l'aéroport de Francfort, par exemple, reçoivent le résultat du test par courriel trois heures après l’avoir subi.

Toutefois, des scientifiques affirment que le taux d’efficacité de ces tests est de 65 %, ce qui signifie qu’environ un tiers des cas ne sont pas dépistés.