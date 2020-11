Stationnements gratuits du jeudi au dimanche à Sherbrooke

Cette nouvelle mesure s’applique également aux stationnements situés sur la rue Bowen Sud et ceux du Marché de la Gare. D’après le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, ces stationnements gratuits permettront d’attirer des personnes au centre-ville.

On demande aux gens de venir voir leur centre-ville et d’aller acheter des commerçants du secteur. Ça va stimuler l’économie et c’est ce qu’on voulait faire , explique-t-il en entrevue.

De son côté, la conseillère Chantal L’Espérance trouve dommage que cette annonce tombe juste au moment où l’Estrie devra passer en zone rouge. On pourra quand même encourager nos commerces qui demeureront ouverts et [les restaurants] qui proposeront les mets à emporter , indique celle qui est également présidente du comité de revitalisation du centre-ville.

On pense qu’on fait notre part de cette façon-là pour alléger le fardeau de nos commerçants qui ont de la difficulté à passer à travers cette période difficile. Et on sait qu’il y a une deuxième vague qui arrive et que ce n’est pas évident , poursuit-elle.

Deux conseillers contre la proposition

Bien qu’elle ait été adoptée par une majorité des élus, la proposition a été rejetée par deux d’entre eux, à savoir Paul Gingues et Vincent Boutin. Pourquoi on ne fait pas les choses simplement en éliminant la tarification en tout temps du 25 novembre au 6 janvier. Pourquoi Magog et d’autres villes au Québec sont capables de le faire, et pas nous? , se questionne le premier.

Vincent Boutin croit quant à lui que la Ville n’a pas la bonne approche. Comme il le souligne, environ 1000 détenteurs de vignettes auront droit à un crédit de 25 $ comme compensation à la gratuité des stationnements les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 19 novembre au 9 janvier au centre-ville.

On ne peut pas faire de crédit pour 2021, parce qu’il y a des vignettes qui ont déjà été vendues. Et sur le plan de la logistique, ça semble être compliqué. En plus des 25 $, il y a aussi les frais administratifs. La procédure de A à Z, [...] on parle d’un montant de 175$ par chèque. Ce qui représente un total de 200 000 $ si tout le monde se prévaut de [ce remboursement] , souligne-t-il.