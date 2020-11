Calgary envisage des compressions de 90 millions de dollars en 2021

La Ville de Calgary envisage de réduire son budget 2021 de 90 millions de dollars et de réduire les impôts fonciers pour faire face à la crise économique causée par la pandémie.

Les mesures prévues comprennent la suppression de 162 postes à temps plein, ce qui ramènerait le nombre de salariés au-dessous des niveaux de 2013, a indiqué l'administration municipale en présentant son plan révisé des dépenses au conseil municipal, lundi.

Le nouveau plan devra obtenir l’aval des conseillers municipaux avant que toute réduction ou ajustement ne soit finalisé.

Pour l'instant, l'administration ne précise pas si certaines de ces suppressions de postes se feront par attrition.

Parmi les secteurs touchés, le Service de police de Calgary verrait son budget amputé de 10 millions de dollars, tandis que les transports en commun feraient face à une réduction budgétaire de 6,5 millions de dollars. Le zoo de Calgary et le parc Heritage pourraient aussi voir une réduction de leur financement de 600 000 $ au cours de l'année à venir.

Par ailleurs, 26 millions de dollars seront amputés au nouveau programme Solutions for Achieving Value and Excellence (SAVE) de la ville, selon l'administration municipale.

Selon Naheed Nenshi, la Ville épongera son déficit prévu en 2021 grâce à une aide des gouvernements fédéral et provincial. Il note qu'un excédent de l'aide reçue pourra être utilisé durant le premier trimestre de 2021 et pour un éventuel financement d'urgence des agences sociales de la ville.

Le maire de Calgary affirme que les Calgariens vont ressentir les effets de ces changements s'ils sont adoptés.

Je pense, évidemment, que les gens vont le ressentir. Ils le verront dans les services qu'ils obtiennent. Naheed Nenshi, maire de Calgary

Légère baisse des impôts

Le plan initial pour 2021 prévoyait une augmentation des impôts fonciers de 3 %, mais la pandémie de COVID-19 et une économie affaiblie empêchent la Ville de le mener à terme.

La Ville estime que l'impact de la COVID-19 sur ses finances se traduira par une perte d'un peu plus de 52 millions de dollars en 2021, dont une perte de 35, 7 millions de dollars pour le transport en commun.

Dans le plan révisé, au lieu d'augmenter, les taxes résidentielles diminueraient en moyenne de 0,67 % en 2021, bien qu'une maison unifamiliale typique puisse connaître des augmentations de 0,58 %.

L'impôt foncier des entreprises diminuerait en moyenne de 0,55 %, mais certains propriétaires d'immeubles commerciaux pourraient voir des augmentations.

Un centre commercial de quartier, par exemple, pourrait connaître une augmentation de 17 % de ses impôts fonciers, tandis que les hôtels pourraient enregistrer une baisse de 27,66 %.

Les conseillers réagissent

Le conseiller municipal Jerome Farkas croit qu'il faudra le double des compressions proposées pour atteindre l'objectif de la Ville. Il rejette cependant l'idée de réduire le financement des premiers répondants, incluant la police.

Je pense que nous aurons besoin de couper 90 millions de dollars de plus pour être en mesure d'atteindre nos objectifs , a-t-il dit.

Son collègue, Ward Sutherland, lui, estime qu'il s'agit d'une compression beaucoup trop importante. Il croit que la Ville devrait revoir sa façon d'évaluer les impôts fonciers.

Ce système est brisé. Nous avons besoin de corriger cela, parce que chaque année, c'est la même chose. Ce n'est pas juste pour les entreprises ni pour les Calgariens en matière de logement , a-t-il déclaré.

Naheed Nenshi a, pour sa part, laissé la porte ouverte à des suggestions de réductions supplémentaires.

Si les membres du conseil veulent suggérer comment aller plus loin, je dirai la même chose que je dis chaque année: dites-nous où couper et voyons ensuite si nous pouvons obtenir huit votes , a-t-il conclu.

Avec les informations de Drew Anderson