Entrevue avec un employé atteint de la COVID-19 au CHSLD Jacques-Cartier

La COVID-19 continue de se faire un chemin entre les murs de ce CHSLD. On y dénombre 82 diagnostics positifs, dont 43 résidents atteints. Cinq décès se sont ajoutés dimanche et lundi au lourd bilan, portant celui-ci à dix.

La journaliste Catherine Gignac s’est entretenue avec l’aide aux préposés aux bénéficiaires qui est confiné depuis trois jours.

Comment allez-vous?

Je l’ai depuis deux jours. Chacun le vit différemment. Moi, c’est vraiment dans les articulations. J’ai beaucoup beaucoup de douleurs dans les articulations et des problèmes musculaires. C’est aussi des maux de tête et de la difficulté à dormir. Ce n’est pas le fun.

On a déjà recensé plusieurs cas dans ce CHSLD, quelle est l’atmosphère qui y règne à l’heure actuelle?

On s’encourage quand même beaucoup. C’est vraiment une équipe soudée serrée et avec les gestionnaires aussi. On compare ça presque à une guerre. On est au front tout le monde. Il y a en a beaucoup qui tombent, mais qui reviennent après 10 jours. On se relaie un peu comme ça.

Il y a beaucoup d’aides aussi qui viennent de l’extérieur, d’autres CHSLD qui ont été touchés. Les employés sont immunisés, ils viennent nous prêter main-forte. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Éric Chalifour

Éric Chalifour Photo : Radio-Canada

Une fois que vous serez remis sur pied, avez-vous l’intention de continuer?

Ah, c’est certain! J’ai même hâte de retrouver mes collègues. Ça se propage tellement vite ce virus, quand on l’a, tout ce qu’on a, c’est le goût de guérir au plus vite et d’y retourner. Les gens ont vraiment besoin d’aide là-bas.

Quel est l’état d’esprit qui règne parmi les bénéficiaires?

Plusieurs se demandent ce qui se passe. Je dirais que c’est une vaste incompréhension. Il y a beaucoup de résidents qui sont touchés, qui sont malades. Présentement, on essaye de préserver ceux qui ne le sont pas, ce qui n’est pas évident. Ça va tellement vite. Malgré toutes les mesures qui sont prises, ça va vite, c’est comme un feu de paille.

Plusieurs collègues sont tombés au combat, est-ce que ça rend le milieu dysfonctionnel?

Non, tout fonctionne. On est un peu sur un pied de guerre. Il y a quand même du stress présent, il faut savoir le gérer. Mais tout fonctionne, je ne dirais pas à la normale parce qu’on est loin de la normalité. Les soins sont donnés. Tout ce qui peut être fait est fait. Tous ceux qui sont tombés ont juste envie de revenir plus fort.

Est-ce que vous êtes continuellement débordés?

Oh oui! Veux, veux pas les équipes se retrouvent souvent un peu réduites à cause des gens qui sortent pour cause de contagion. Oui, les tâches sont plus lourdes. De chambre en chambre, c’est toujours le déshabillage et rhabillage, changer de masque, nettoyer la visière, changer de jaquette, changer de gants. Ça apporte quand même une surcharge de travail.

Quand ça reviendra à la normale, vous aurez l’impression que c’est tranquille?

Ça sera merveilleux! On va pouvoir recommencer à s’amuser avec les gens.

À long terme, vous allez demeurer dans le domaine de la santé?

Oui, j’aimerais ça s’ils veulent de moi.

D’après les informations de Catherine Gignac