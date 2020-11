Le gel des loyers prolongé jusqu’en juillet 2021 en C.-B.

Dans un communiqué, la ministre des Affaires municipales et du Logement, Selina Robinson annonce l’extension de cette mesure temporaire pour venir en aide aux locataires qui font face à des pertes de revenu en raison de la pandémie.

Nous savons que de nombreux locataires font encore face à une perte de revenu et que la moindre augmentation de loyer pourrait être extrêmement difficile. Pour cette raison, nous prolongeons le gel des augmentations de loyer pour offrir plus de sécurité aux locataires pendant la pandémie , peut-on lire dans le communiqué.

Les augmentations qui devaient avoir lieu le 1er décembre 2020 sont donc annulées, de même que toutes les augmentations en attente, et ce jusqu'en juillet, a-t-elle déclaré.

Avant les élections provinciales du 24 octobre, le gouvernement néo-démocrate avait gelé les augmentations de loyer le 18 mars dernier, et ce, jusqu’au 1er décembre.

Pendant la campagne électorale, le parti a fait du loyer abordable et de la sécurité du logement l'une de ses priorités, promettant de rendre permanent le plafond des augmentations de loyer.

La déclaration de lundi a indiqué que tous les locataires qui ont reçu un avis d'augmentation imminente de leur loyer après l'interdiction du 30 mars, y compris les augmentations fixées pour le 1er décembre, devraient ignorer ces avis et continuer à payer leur loyer actuel jusqu'en juillet prochain.