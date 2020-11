Le rapport du BAPE est défavorable au projet de tramway. Régis Labeaume ne mâche pas ses mots pour qualifier le travail des commissaires. Un rapport de consultation a-t-il dit lors de son point de presse lundi.

En l'absence de véritables échanges avec la population sur le plus gros projet d'infrastructure de l'histoire de la ville de Québec, il y a bien des citoyens qui se sont rabattus sur les audiences publiques du BAPE pour se faire entendre.

Pendant des mois, les questions laissées sans réponse par l'administration Labeaume ont créé une frustration, soulevée dans le rapport.

Les audiences sont devenues une espèce d'exutoire pour ceux qui ne savaient plus à qui s'adresser pour obtenir des réponses. Le BAPE leur a offert la seule tribune.

Le maire reconnaît du bout des lèvres qu'il y a eu une mauvaise communication avec les citoyens. Régis Labeaume a cependant sous-estimé leur mécontentement et sous-estimé l'oreille attentive des commissaires devant leurs récriminations.

Sans surprise, le mode de transport, le climat, le tracé et les coûts du projet ont été identifiés comme les priorités des citoyens sondés au début des travaux de la commission.

Le rapport en témoigne. Les deux tiers des 441 pages de l'ouvrage sont consacrés aux enjeux de transport. Le reste concerne les questions environnementales, comme la coupe d'arbres le long du tracé ou l'impact de la mise en service du tramway sur le bruit.

Si on voulait savoir ce qui s'est dit, on le sait avec le rapport. Il n'y a pas d'analyse, mais on sait ce qu'il s'est dit.

Régis Labeaume, maire de Québec