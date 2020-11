Éclosion de COVID-19 au foyer Maples: des informations « loin d'être précises »

Cette information est dévoilée alors que plusieurs ambulances ont dû intervenir à l’établissement vendredi soir. Sur place, les ambulanciers ont découvert des personnes en état critique et d’autres qui étaient déshydratées, poussant le ministre de la Santé à ouvrir une enquête sur cet incident.

Lundi après-midi, Vickie Kaminski a tenu à corriger les faits après que des responsables de la santé et de Revera ont déclaré, samedi, que l’établissement disposait de presque tout son personnel vendredi soir.

En réalité, seuls 7 des 19 membres du personnel étaient présents après 19h30.

On vous a laissé tomber

Ce que j’ai à dire aux familles, c’est qu’on vous a laissé tomber , a déclaré Mme Kaminski lundi après-midi.

Nous avons accepté et transmis des informations incorrectes et nous sommes ici pour vous assurer que nous allons procéder différemment. Nous serons sur place pour nous assurer que ce qui nous est rapporté est juste et nous corrigerons les problèmes là où ils existent , a-t-elle ajouté.

Le centre de soins de longue durée Maples est le théâtre de la plus importante éclosion de COVID-19 au Manitoba dans un tel établissement. En moins de deux semaines, 22 résidents sont morts, dont 8 qui sont décédés en l’espace de 48h, entre vendredi et samedi soir.

Dans un premier temps, les responsables de la santé avaient affirmé que 13 membres du personnel sur 15 étaient présents vendredi soir, en se basant sur des informations fournies par le vice-président régional de Revera, a expliqué Vickie Kaminski.

Mais après que des représentants du Syndicat canadien de la fonction publique ont publiquement contesté cette affirmation, la présidente de l’ORSW a déclaré qu'elle avait insisté, lundi matin, pour avoir plus de détails et appris que 12 des 19 aides-soignants qui devaient travailler de 15h30 à 23h30 étaient absents vendredi.

Quatre personnes n’ont pu aller au travail parce qu’elles étaient en isolement tandis que huit autres ont appelé pour dire qu’elles étaient malades. Certains aides-soignants qui travaillent en journée ont accepté de rester plus tard pour aider, mais tous les travailleurs de jour sont partis à 19h30.

Relation mise à mal

Lorsqu'on lui a demandé si elle pensait avoir été délibérément induite en erreur, Vickie Kaminski a déclaré que l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg était toujours en train de déterminer ce qui s'était passé. Elle a aussi déclaré qu'il semble que les informations aient été colligées très rapidement et qu'il y avait eu des hypothèses faites qui n'étaient pas justes.

Je dirais que ce manque de partage d’information de la part [de Revera] a certainement mis à mal notre relation , a fait savoir la présidente de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Je vais faire un suivi avec Revera et nous demanderons des éclaircissements sur ce qu'ils savaient et quand, et pourquoi les informations qu'ils nous ont fournies étaient loin d’être précises. Nous parlerons certainement avec Revera pour évoquer nos attentes à l’avenir.

Lundi en fin d’après-midi, le ministre de la Santé, Cameron Friesen, s’est dit profondément troublé par les révélations indiquant que Revera n’avait pas fourni des informations exactes aux autorités de la santé.

Cela soulève des questions qui exigent des réponses , poursuit le ministre dans un tweet.

Du personnel de l'ORSW au centre de soins Maples

À partir de mardi, l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg enverra chaque jour du personnel au centre de soins Maples, a indiqué Vickie Kaminski.

Kathleen Klassen, infirmière en chef au Deer Lodge Centre, sera la responsable du suivi.

Une partie de la raison pour laquelle quelqu'un sera sur place, c’est pour vérifier toute information qui sera transmise , a expliqué cette dernière.

À l’heure actuelle, 23 des 38 centres de soins de la région sanitaire de Winnipeg font face à des éclosions de COVID-19. Les autorités sanitaires ont aussi demandé à du personnel supplémentaire de faire partie d'une équipe qui surveillera tous les centres de soins de longue durée confrontés à la maladie. Cette surveillance se fera sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

L’équipe devrait être prête dans les prochains jours.