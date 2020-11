Une coalition micmaque et Premium Brands achètent le géant Clearwater pour 1 G$

Les communautés micmaques de Membertou au Cap Breton et de Miawpukek à Terre-Neuve-et-Labrador s'associent à la société Premium Brands pour acheter Clearwater Seafoods pour un milliard de dollars, dette comprise. Il s'agit du plus grand producteur de mollusques et de crustacés en Amérique du Nord, basé en Nouvelle-Écosse.