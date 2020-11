L’importance de décrocher des écrans, malgré la pandémie

Depuis le début de la pandémie, plusieurs ont publié sur les réseaux sociaux des photos de leur pain maison et de leurs 5 à 7 sur Zoom. Pourtant, il serait plutôt bénéfique de profiter de cette période pour se déconnecter. En effet, si plusieurs ont comblé leur FOMO (fear of missing out) pendant la pandémie, Julie Mayer, coordonnatrice de la campagne Pause ton écran, souhaite que les jeunes adultes apprivoisent plutôt le JOMO (Joy of missing out).

Se lever, attraper son téléphone intelligent et faire défiler son fil d’actualité sur les réseaux sociaux. Enchaîner avec les cours en ligne aux études supérieures, ou encore le 9 à 5 en télétravail. La soirée se clôture avec le visionnement de séries télévisées sur des plateformes de diffusion en continu ou encore en ligne à jouer à des jeux vidéo. Tel est le train quotidien de nombre de jeunes de 18 à 29 ans depuis le début de la pandémie.

On est tellement limité dans ce qu’on peut faire. On ne peut pas aller au resto ou au gym, donc la consommation des écrans a augmenté, et ce, pas juste chez les jeunes, mais bien dans toutes les strates d'âge. Julie Mayer

Selon un sondage mené l’an dernier auprès des personnes qui ont participé à la campagne Pause, 97 % ont répondu s’ennuyer lorsqu’elles décidaient de se connecter. C’est ce qui a inspiré l’organisme pour sa deuxième année de campagne, lancée ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

J’ai pour objectif que le JOMO (le plaisir de manquer quelque chose) devienne une nouvelle norme sociale. Se dire que c’est correct de passer à côté de quelque chose pour vivre d’autres expériences , mentionne Julie Mayer.

Les bienfaits de la déconnexion

Si au début de la pandémie, l’effet de nouveauté technologique était encore là, après quelques mois, les conséquences sur la santé ont commencé à se faire sentir.

Le cycle est déréglé. Plus on avance, plus on glisse dans une cyberdépendance. Il ne faut pas oublier que tous ces outils technos sont conçus pour qu’on y retourne. Julie Mayer

Une trop grande utilisation des écrans peut générer des problèmes d’anxiété, d’alimentation, d’estime de soi, des relations tumultueuses et des troubles du sommeil.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La campagne Pause ton écran souhaite sensibiliser les jeunes de 18 à 29 ans à décrocher de leurs appareils électroniques. Photo : Courtoisie PAUSE

Mais l’hyperconnectivité n’est pourtant pas appelée à disparaître, c’est pourquoi Julie Mayer, qui est aussi intervenante en dépendance, estime que la population doit apprendre à doser les écrans.

Une question d’équilibre

Pour l’intervenante, les écrans devraient faire partie de nos saines habitudes de vie, au même titre que l’alimentation et l’alcool.

Des fois, on trébuche et on regarde huit épisodes en ligne sur Netflix. On pourrait se dire que ce serait peut-être mieux de se limiter à deux, par exemple. Julie Mayer

Elle propose également de laisser aller son imagination pour se trouver des activités qui ne nécessitent aucun écran.

Il faut se poser la question : qu’est-ce que j’ai laissé tomber et que j’ai toujours rêvé de faire? Ça peut être de dessiner, de tricoter, se remettre au sport, à la méditation, à la lecture, la photographie, la peinture , énumère-t-elle.

L’idée, selon Julie Mayer, est de reprendre goût dans les choses simples, comme le contact humain ou les activités en famille, entre colocataires ou en couple, selon la situation.

C’est le fun le 5 à 7 sur zoom, mais ça ne remplacera jamais le contact en personne , insiste-t-elle.

24 h de déconnexion

Pour se donner un coup de pouce, la campagne Pause ton écran, profites-en invite la population à participer à l’un de ses 24 h de déconnexion. Le 22 novembre prochain, vous pourrez donc vous mettre au défi de passer une journée complète sans écran, sans réseaux sociaux, sans jeux vidéo ou sans plateformes de diffusion en continu, à votre convenance.

L’idée, c’est vraiment d’y aller avec sa réalité. La solution dépend de notre travail, de si on a des enfants, ou pas. Julie Mayer

La coordonnatrice de campagne rappelle d’aviser son entourage de sa démarche et de prévoir des activités de remplacement.

Quelques astuces pour s’aider à se déconnecter Enlever les notifications visuelles et sonores sur les téléphones intelligents et tablettes Utiliser les applications de temps d’écran pour mesurer sa connectivité Trouver un horaire et des lieux où l’utilisation des écrans est permise ou interdite Éliminer les applications mobiles sur lesquelles vous pouvez aussi vous connecter via un fureteur Cesser les excuses pour répondre dans la minute à ses messages Régler les paramètres de vos réseaux sociaux pour qu’ils s’arrêtent après une durée prédéfinie Essayer l’application Space qui ajoute un délai de 10 secondes avant l’ouverture de vos applications préférées Éviter d’avoir toujours en main son téléphone intelligent

Si les défis sont immenses, particulièrement en ce moment, pour diminuer notre connectivité, Julie Mayer demeure tout de même optimiste :

Depuis quelques mois, on entend des phrases comme "j’ai hâte de voir mes amis en vrai, j’ai hâte de faire des activités". Je n’avais jamais entendu ça de ma vie chez des jeunes dire "je suis tanné de jouer aux jeux vidéo". Julie Mayer

Pour la coordonnatrice de la campagne Pause, c’est une preuve qu'une réflexion sur l'hyperconnectivité s'amorce.