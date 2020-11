Attaque au camion-bélier : un cas de non responsabilité criminelle?

C'est mardi matin que débute le procès de l'individu accusé relativement à l'attentat au camion-bélier, qui a fait 10 morts et une quinzaine de blessés le 23 avril 2018 à Toronto. Alek Minassian fait face à 10 accusations de meurtre prémédité et 16 de tentative de meurtre. La majorité des victimes sont des femmes.

Alek Minassian a déjà avoué son crime l'après-midi de son arrestation, mais aucun des faits reprochés n'a été prouvé devant les tribunaux. L'accusé de 27 ans est donc toujours innocent jusqu'à preuve du contraire.

Des documents de cour que la presse a obtenus durant l'été 2019 indiquent que l'individu a admis dans les détails au détective de police Robert Thomas le crime dont il est accusé.

Dans sa décision de les remettre aux journalistes, la juge Anne Molloy de la Cour supérieure de l'Ontario avait dit que leur diffusion ne compromettra en rien l'administration de la justice comme le craignaient la défense et la Couronne.

Alek Minassian, à gauche, a été interrogé par le détective Robert Thomas, à droite, pendant plus de 4 h la nuit du 23 avril 2018. Photo : capture d'écran

Alek Minassian a donc révélé à la police qu'il appartenait à un groupe d'hommes frustrés qui n'arrivent pas à perdre leur virginité, les Incels, qui est l'abréviation d'abstinents involontaires.

Il a déclaré qu'il avait planifié l'attaque au camion-bélier un mois à l'avance et qu'il avait loué une fourgonnette pour parvenir à ses fins.

Alek Minassian a même confessé qu'il s'était inspiré de l'Américain Elliott Rodgers, le fondateur présumé du mouvement des Incels qui avait commis le même genre d'attaque sur un campus de Santa Barbara en Californie en 2014.

L'auteur présumé de l'attaque au camion bélier de Toronto, Alek Minassian, a été arrêté vivant grâce au sang-froid d'un policier ayant refusé de lui tirer dessus. Photo : Twitter / Clark Hua Zhang

La juge a déjà averti l'an dernier que le procès porterait davantage sur l'état d'esprit d'Alek Minassian au moment de l'attaque que sur sa responsabilité criminelle à cause de tous ses aveux.

Il est entendu qu'Alek Minassian a été au préalable déclaré apte à subir son procès, selon l'avocat Robert Karras qui a défendu Rohinie Bisesar dans un procès pour non responsabilité criminelle.

J'ignore si cet aspect était en jeu dans le cas de M. Minassian et je ne veux rien prédire, mais si l'une ou les deux parties ont des inquiétudes à ce sujet, elles pourront soulever la question à l'ouverture du procès , dit-il.

L'avocat d'Alek Minassian, Boris Bytensky, en mêlée de presse en septembre 2018 devant le tribunal de North York. Photo : Radio-Canada

Cette aptitude pourrait néanmoins être soulevée dès mardi matin, puisqu'on ne sait rien de la santé mentale de l'accusé, d'autant qu'il n'aurait peut-être pas reçu de traitement en détention depuis son arrestation.

Un accusé peut au début être apte à subir son procès, puis au milieu, devenir inapte à le poursuivre jusqu'à son terme , souligne Me Karras.

L'aptitude à subir un procès porte sur la santé mentale de l'accusé à l'ouverture de son procès tandis que la non responsabilité criminelle porte sur son état d'esprit au moment des faits qui lui sont reprochés.

De façon à subir son procès, Alek Minassian doit notamment comprendre de quoi il est accusé, le cadre dans lequel il va être poursuivi, le rôle de la Couronne, les conséquences d'un éventuel verdict de culpabilité...

Il doit aussi être en mesure de conseiller son avocat pour bien organiser sa défense sans que sa santé mentale ne fasse obstacle, ajoute Me Karras.

La défense d'Alek Minassian a toujours refusé de révéler si elle comptait plaider la non responsabilité criminelle de son client.

Plusieurs scénarios possibles

Malgré l'incertitude qui règne autour des intentions de la défense, il se pourrait que son client plaide dès l'ouverture du procès la non responsabilité criminelle lorsque le registraire lira à voix haute les accusations auxquelles il fait face.

Il est probable que cette éventualité ait été présentée à l'accusé dès le début après son arrestation , affirme Me Karras.

Robert Karras explique que le plaidoyer de la non responsabilité criminelle peut être présenté dès le début du procès ou à la fin avant que le juge ne remette son verdict.

La Couronne a tendance à attendre la fin des procédures; la défense le fait au début, selon lui. Encore faut-il que les parties s'entendent à ce sujet et des discussions ont en général lieu en présence d'un juge.

Alek Minassian fait face à plusieurs chefs d'accusation. (Photo d'archives) Photo : LinkedIn

Il est improbable que la défense de Minassian ait caché aux Procureurs depuis le début son intention de plaider la non responsabilité criminelle , poursuit-il.

Me Karras rappelle que dans le cas de Rohinie Bisesar, les deux parties avaient été d'accord assez tôt dans les procédures initiales qu'un tel plaidoyer serait avancé au procès de la jeune femme.

Il précise toutefois qu'il arrive parfois que la Couronne et la défense ne s'entendent pas du tout sur cette position.

Selon lui, la Couronne préfère attendre à la fin du procès avant de souscrire à la position de la défense dans l'intérêt du public et en se basant sur les preuves dans cette affaire et la loi.

Première comparution d'Alek Minassian (au centre) le 24 avril 2018. Photo : The Canadian Press / Alexandra Newbould

Une position discordante sur la non responsabilité criminelle risque bien de voir le jour au procès d'Alek Minassian, parce que les aveux de l'individu montrent que son crime était prémédité. Encore faudra-t-il que la Couronne le prouve au-delà de tout doute raisonnable.

Si Alek Minassian plaide la non responsabilité criminelle, deux avenues sont possibles. Si des rapports psychiatriques ont déjà été commandés depuis son arrestation, les deux parties pourront présenter immédiatement leurs arguments à la juge en appelant à la barre l'auteur des rapports en question.

On s'attend à ce que les deux parties présentent au préalable une déclaration sur les faits entourant l'attaque au camion-bélier sur laquelle elles sont d'accord comme le fil des événements.

La Couronne devra ensuite contester la position de la non responsabilité criminelle et expliquer avec des témoigagnes et la jursiprudence qu'il ne s'agit pas ici d'un cas de la sorte.

On s'attend à ce que la défense dise le contraire avec sa propre analyse. La juge doit être absolument convaincue de la non responsabilité criminelle de l'individu , souligne Me Karras.

La magistrate ira ensuite mettre la cause en délibéré. Si elle remet un verdict de non responsabilité criminelle, il n'y aura ni procès ni prison pour l'accusé.

Incarcération en milieu psychiatrique

Un ordre pourrait être donné pour que Minassian soit immédiatement soigné dans un établissement psychiatrique sous haute sécurité, puisque la prison n'offre pas de tels soins de façon soutenue et continue.

La cause de M. Minassian sera transférée du tribunal à la Commission ontarienne d'examen, qui déterminera notamment du traitement psychiatrique à administrer à l'accusé et la nature de l'endroit où il sera interné.

La Commission organise des audiences de façon périodique, généralement aux 12 mois, pour entendre un psychiatre, la Couronne et la défense et pour prendre en compte les progrès dont le patient a fait preuve depuis son internement.

Si la magistrate décide au contraire qu'il ne s'agit pas d'une cause de non responsabilité criminelle, alors le procès pourra commencer en bonne et due forme avec le réquisitoire de la Couronne.

La province avait demandé 7 mois après l'attentat de surseoir à l'enquête préliminaire dans cette affaire. Photo : CBC/Pam Davies

Si des rapports psychiatriques n'ont en revanche jamais été sollicités depuis l'appréhension d'Alek Minassian, ou qu'il faille en produire d'autres, on s'attend alors à ce que la juge en fasse la demande.

Les dossiers seront alors donnés à la Couronne et la défense. Cela peut prendre un peu de temps, si bien que le procès sera ajourné jusqu'à temps que ces évaluations psychiatriques soient prêtes.

Si les rapports montrent qu'Alek Minassian n'était pas sain d'esprit au moment de l'attaque, la Couronne pourrait alors demander une autre expertise. En général, de tels rapports sont toutefois déjà complétés avant le procès , précise Me Karras.

Alek Minassian lors de l'une de ses arrivées au tribunal dans un fourgon cellulaire avant la pandémie. Photo : Radio-Canada

Si Alek Minassian refuse de présenter un plaidoyer, la Couronne pourrait alors en soumettre un à sa place dans le cas de la non responsabilité criminelle.

La défense ne peut faire que ce que son client lui demande de faire, et dans une telle éventualité, la Couronne attendra alors à la fin du procès pour présenter une telle position à la place de l'accusé , ajoute Me Karras qui refuse toutefois de s'avancer en conjecture.

Un amoncellement de bouquets et de messages à la mémoire des victimes de l'attaque au camion-bélier. Photo : Getty Images / Cole Burston

Enfin, si le procès s'ouvre comme d'habitude avec le plaidoyer d'innocence d'Alek Minassian, le procès ira également de l'avant comme dans un procès habituel.

La Couronne présentera son réquisitoire dans lequel elle étalera de façon succincte les preuves qu'elle possède contre l'individu et le mobile de l'accusé avant d'appeler son premier témoin à charge à la barre du procès.

La liste des témoins que la Couronne et la défense comptent citer à comparaître reste toutefois inconnue dans la mesure où la province a sursis à l'enquête préléminaire.

Le procès devrait durer de 6 à 8 semaines.