Jean Claude Dianzenza, soignant à l'Hôpital Victoria, meurt de la COVID-19

L’un des nôtres est tombé , a annoncé lundi l'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa, en conférence de presse, faisant référence au décès de Jean Claude Dianzenza. Elle a confirmé que sa mort était associée à l’éclosion de COVID-19 à l’Hôpital Victoria, où il travaillait.

Avant de venir au Canada, Jean Claude Dianzenza avait été banquier. Une fois installé dans son pays d’accueil, il a travaillé dans le domaine de la santé.

On ne sait pas ce qu’il s’est passé , a dit Bijou Makela, vice-président de l’association et proche de la famille. On l’a perdu vendredi à 11h30 , précise-t-il.

Bijou Makela explique que Jean Claude Dianzenza lui avait téléphoné le dimanche 1er novembre pour lui dire qu’il avait la COVID-19. Quelques jours plus tard, lors d’une autre conversation téléphone, le soixantenaire lui avait dit qu’il n’avait pas d’appétit, qu’il toussait et avait mal à la tête.

Vendredi, il a conduit pour se rendre à l’hôpital vers 9h ou 10h et à 11h on m’appelle pour me dire qu’il est mort. C’est un peu trop vite et trop brusque , juge Bijou Makela.

Une communauté abattue et pleine de questions

Au sein de la communauté congolaise, la nouvelle de la disparition de celui qui était président de l’association depuis deux ans et demi a suscité plusieurs réactions.

La communauté est vraiment très, très abattue , reprend Bijou Makela.

C’est grave, on a perdu un papa vraiment très, très, très, très généreux. Quand j’ai entendu la nouvelle, j'étais vraiment très, très, très déçu , renchérit Rickson Makwe, musicien d'origine congolaise qui connaissait Jean Claude Dianzenza depuis 2018.

Mais la communauté s’interroge aussi. Nous voulons juste savoir , dit Bijou Makela. Une autopsie pourrait être demandée pour savoir s’il y a eu une négligence de la part de l’hôpital , dit-il.

On veut juste savoir. C’est louche, c’est trop vite. Bijou Makela, vice-président de l’association des Congolais du Manitoba

L’homme comprend parfaitement les défis auxquels font face les salariés de la santé, sa femme étant elle-même employée à l’Hôpital Saint-Boniface. Mais Bijou Makela voudrait que les personnes qui arrivent à l’hôpital avec la COVID-19 soient mieux prises en charge.

Au lieu de dire aux gens de rentrer à la maison, peut-être qu’il faudrait voir le dossier médical pour connaître les antécédents. Ils doivent regarder ça , dit-il.

On a perdu un baobab

Jean Claude Dianzenza laisse derrière lui sa femme et neuf enfants. C’était un type bon, c’était un type bien , poursuit Bijou Makela.

Quand il a pris les rênes de la communauté congolaise, les divisions régnaient entre les membres. Il y avait des problèmes internes, mais il a tout fait pour tout arranger. Pour la communauté congolaise, c'est une grande perte. On a perdu un baobab , estime l’actuel vice-président.

Je ne sais pas si on aura quelqu'un comme Jean Claude dans la communauté congolaise. C'est un papa, c'est un mari qui aimait, c'est un chrétien. C'était un modèle dans la communauté, congolaise. Bijou Makela, vice-président de l’association des Congolais du Manitoba

Il était toujours là, présent dans des manifestations, dans des mariages, dans des fêtes, dans les églises , ajoute Rickson Makwe. Il espère maintenant que la communauté sera capable de suivre son exemple: Il était généreux, il était courageux, il était optimiste .

Aucune date n’a encore été fixée pour des obsèques et sa femme a, elle aussi, été déclarée positive à la COVID-19. On va attendre que la maman se sente bien, on va attendre peut-être les prochaines deux ou trois semaines , précise Bijou Makela.

En attendant, au cours des trois prochaines semaines, les membres de la communauté vont soutenir la veuve et rendre hommage à Jean Claude Dianzenza chaque soir virtuellement, entre 18h et 22h30.

La maman est chez elle avec une caméra et tout le monde la rejoint , dit Bijou Makela.

Avec des informations de Geneviève Murchison et l'émission L'Actuel