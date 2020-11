À Sudbury, « c’est le sommet depuis le début de la pandémie »

Le district de Sudbury et Manitoulin compte plus de 50 cas actifs depuis quelques jours. Et lundi soir, le bureau de santé publique local a annoncé six nouveaux cas.

Plus tôt, la médecin-hygiéniste Penny Sutcliffe a expliqué au micro de Martine Laberge du Matin du Nord que la région pourrait répondre aux critères pour un passage en zone jaune. La prochaine semaine pourrait être déterminante, selon elle, puisque le gouvernement observe les tendances sur deux semaines .

Ce sont les actions et les décisions qu’on prend maintenant qui vont déterminer ce qui arrive dans le futur : est-ce qu’il devra y avoir plus de restrictions dans nos communautés, ou est-ce qu’on va être capable de prendre [la situation] en main? , demande-t-elle.

C’est le sommet [...] depuis le début de la pandémie Penny Sutcliffe, médecin-hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

Penny Sutcliffe au micro du Matin du Nord. (archive) Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Critères pour un passage en zone jaune Taux d’incidence hebdomadaire est de 10 à 39,9 cas par tranche de 100 000 habitants

Pourcentage de positivité est des tests de 1 à 2,5 %

En moyenne, une personne infectée transmet le virus à une autre personne

Éclosions répétées ou augmentation du nombre de grosses éclosions

Transmission communautaire stable ou en augmentation

Si la région venait à passer en zone jaune, elle ferait face à des mesures sanitaires « renforcées  (Nouvelle fenêtre) ». Elle rejoindrait ainsi une dizaine d'autres régions du sud de la province. Les régions de Peel, de York et d'Ottawa, elles, sont toutes en zone orange et rouge, où les mesures sanitaires vont d' intermédiaires à sévères .

« C'est sûr que c'est un peu inquiétant »

Dans les rues de Sudbury, les passants prennent acte de la progression du virus dans la région. Certaines résidentes, comme Anne Gervais, craignent un relâchement de la part des Sudburois.

Je marche dans le centre-ville, et je remarque que plusieurs ne portent pas de masque , dit-elle. Avec si peu de cas depuis si longtemps, on est peut-être devenus complaisants et on l'a échappé .

Quelques passants se promènent encore dans les rues de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Assise sur le rebord d'un bac à fleurs, Suzel Menard explique être peu surprise de la hausse des cas dans la région. Il fait plus frais, donc les gens se rencontrent à l'intérieur. Et en dedans, c'est pas mal plus dur pratiquer la distanciation physique , estime-t-elle.

C'est sûr que c'est un peu inquiétant. [...] C'est plus que ce qu'on a eu par le passé. Espérons que ça va descendre, que ça ne va pas monter trop trop. Sinon, les choses vont recommencer à fermer, ajoute Suzel Menard. Le cas échéant, elle craint que les gens ne se sentent enfermés à nouveau.

Du côté du fleuriste Rosery, la pandémie a permis de faire de bonnes affaires. Selon la designer Morgan Burton, les livraisons de bouquets ont augmenté ces derniers mois. Mais elle craint ne plus pouvoir livrer de fleurs dans les foyers de soins de longue durée si la pandémie continue de gagner du terrain à Sudbury.

Comme ils ne peuvent pas avoir autant de visiteurs qu'avant, les fleurs sont quelque chose qui permet aux résidents de se rappeler de leur famille et d'illuminer leur chambre. Morgan Burton, designer chez le fleuriste Rosemary

Morgan Burton a observé une augmentation des livraisons de bouquets durant la pandémie Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Hausses de cas dans plusieurs régions du Nord de l'Ontario

Lundi, le bureau de santé publique du Nord-Ouest a annoncé deux nouveaux cas dans la Première Nation de Keewaywin. Depuis, celle-ci a interdit les entrées et sorties sur son territoires afin de limiter la propagation du virus.

Tous les autres bureaux de santé publique ont également enregistré au moins un cas de COVID-19 lundi, à l'exception de celui de Temiskaming.

Cette fin de semaine, une dizaine de cas ont été diagnostiqués dans les régions de Thunder Bay et d'Algoma, respectivement.