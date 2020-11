22 élèves d’une école mis en quarantaine en raison d’une exposition à la COVID-19

Dans un courriel envoyé aux médias, le conseil a déclaré qu'il suivait les directives de l'unité sanitaire du comté de Windsor-Essex. Il a indiqué que le conseil fournissait à l'unité de santé des listes d'élèves et de personnel potentiellement affectés.

Nous voulons assurer aux parents que nous coopérons avec l'unité de santé et que nous faisons tout notre possible pour nous assurer que nous continuons à fournir un environnement d'apprentissage sûr et sain à leurs enfants , indique le courriel.

D'autres écoles de la région ont également signalé de nouveaux cas COVID-19 lundi. L'école publique de Bellewood a signalé deux nouveaux cas, tout comme l'école publique de Talbot Trail. L'école primaire catholique St. Andre a également signalé un nouveau cas.