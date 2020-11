De nouveaux balados sur Radio-Canada OHdio en novembre et décembre

Coproduite par Radio-Canada et France Info, la série French connection : Marseille, Montréal, New York met en lumière le rôle méconnu de Montréal et Québec dans le réseau international du trafic d'héroïne entre les années 1950 et 1970. Animé par Stéphane Berthomet et réalisée par Cédric Chabuel, le balado sera disponible à partir du 26 novembre.

Dans Fan d’histoire, Laurent Turcot s’entretiendra avec des personnalités sur un sujet qui les passionne. Guylaine Tremblay, Cynthia Wu-Maheux et Jean-René Dufort comptent parmi les personnes invitées. Le balado est offert dès maintenant.

Disponible également dès mardi, Hors champ propose une expérience immersive sonore à partir de textes de Kim Thùy, Patrick Senécal, David Goudreault, Simon Boulerice et Christian Vézina.

Mettant à profit les archives de Radio-Canada, Trésors d’archives donnera à entendre de longues entrevues de personnalités marquantes. La première série, disponible dès le 10 novembre, est consacrée à sept philosophes.

Faire découvrir

Quatre nouveaux balados lancés mardi proposent également aux auditeurs et auditrices d’approfondir leurs connaissances sur des sujets variés.

Dans Dis-moi docteur, le médecin de famille René Wittmer aborde les symptômes et traitements de différents problèmes de santé.

Le chargé de cours à HEC Montréal Jean-François Bertholet présente quant à lui les études les plus récentes sur milieu du travail et donne des conseils pratico-pratiques pour le quotidien professionnel dans Travailler mieux.

La série Nues, animée et réalisée par Renée Robitaille, explore la sexualité, le corps et les désirs féminins.

Émile Roy et Marianne Verville s’intéressent quant à eux dans Sais-tu quoi?, un balado destiné aux plus jeunes, à comprendre certains enjeux de société.

Place aux livres audios et à l’humour

Trois nouveaux livres audios s’ajouteront également au catalogue audio de Radio-Canada. C’est moi qui décide!, de la populaire auteure pour enfants Élise Gravel, est narré par l’inimitable Marc Labrèche. Dr Stanley Vollant : mon chemin innu, écrit par Mathieu-Robert Sauvé, fera découvrir le parcours d chirurgien autochtone. Destiné au public jeunesse, Mammouth Rock, un récit d’Eveline Payette, suit les aventures d’un apprenti scientifique passionné par les mammouths.

Dès le 1er décembre, les adeptes d’humour auront le plaisir d’écouter ou de réécouter certains spectacles. Histoires vraies, de Martin Matte, Du coeur au ventre, de Guillaume Wagner, Drôlement libre, de Nabila Ben Youssef ainsi que le premier one man show d’Eddy King seront offerts sur la plateforme.

Pour la première fois, Radio-Canada OHdio offrira certains des meilleurs balados diffusés par CBC. Recall: How to Start a Revolution, est une série historique sur la vague de mouvements révolutionnaires des années 1950, 1960 et 1970. Brainwashed s’intéresse quant à elle aux expériences secrètes de manipulation mentales menées par la CIA. La saison 2 de Seat at the Table, un balado animé par Isabelle Racicot et Martine St-Victor, propose des entretiens avec des personnalités. Enfin, la saison 5 de Someone Knows Something saura ravir les adeptes de journalisme d’enquête. La série porte sur le meurtre non résolu de Kerrie Brown, une Canadienne de 15 ans assassinée en 1986.

Le balado gagne en popularité

Depuis son lancement à l’automne 2019, l’application OHdio a proposé plus de 60 nouveautés balados, dont 3,7 planètes, animé par François Bellefeuille, Pour l’avoir vécu avec Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault, ainsi que Ma version des faits, avec Isabelle Richer.

Les utilisateurs et utilisatrices de Radio-Canada OHdio écoutent en moyenne 5 heures de contenus par semaine sur l’application. Au cours du mois de septembre 2020, ils et elles ont été près de 185 000 à avoir utilisé l’application, précise le diffuseur public dans un communiqué.