Le nouveau président de la division minière d’ArcelorMittal voit grand

Le nouveau président et chef de la direction de la division d’exploitation minière d’ArcelorMittal au Canada, Mapi Mobwano, expose sa vision sur l’avenir de l’entreprise et souhaite assurer la pérennité de la minière qui est le plus grand employeur de la Côte-Nord avec ses quelque 2500 postes.

M. Mobwano met de l’avant son souhait d’implanter de nouvelles technologies pour augmenter la productivité de l’entreprise. Il s'agit de la clé du succès à long terme d’Arcelor Mittal, selon lui, dans ce marché de l’acier très compétitif.

Parmi ces changements technologiques, l’utilisation de biocarburant ou du gaz naturel est envisagée. M. Mobwano évoque sa volonté de rendre la minière éventuellement carboneutre.

La transition énergétique fait partie de nos plans. Nous sommes en train de revoir les différentes options , explique-t-il.

Le modèle de navettage, communément appelé « fly-in, fly-out », pourrait aussi être partiellement revu. Dans un souci de redynamiser les villes de Fermont et de Port-Cartier, M. Mobwano voudrait que plus d’employés s’y installent.

Nous voulons supporter les villes. Nous voulons en fait revitaliser les villes de Fermont et Port-Cartier. Nous voulons ramener beaucoup plus de nos employés à Fermont et Port-Cartier , explique le nouveau président de division.

Cette volonté de M. Mobwano est saluée par le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, qui y voit une marque de rupture avec l'ancienne direction.

Je me rappelle des blitz d’embauche de la part d'ArcelorMittal qui allait à l’extérieur dans le but d’arriver et de rapatrier la main d’œuvre. C’est sûr que ça nous a fait mal dans le temps , explique-t-il. Je pense qu’avec l’arrivée de M. Mobwano [...], nos Port-Cartois et nos Port-Cartoises vont avoir beaucoup plus d’opportunités d’arriver et de se placer pour la minière.

