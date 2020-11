Une cuisine princière pour une cause noble

Le chef et entrepreneur retraité Sylvain de Margerie a fondé Matière à réflexion au printemps, à l’aube de la pandémie. Depuis, sous la direction de son ami Joe Thottungal, chef et propriétaire des restaurants Coconut Lagoon et Thali, une brigade de bénévoles a préparé plus de 90 000 repas chauds.

Leurs plats sont destinés à une clientèle qui a un logis, mais qui n’est pas en mesure de cuisiner. Souvent, pour des raisons liées ou non à la pandémie, ces personnes habitent un logement temporaire sans cuisine, ou dont la cuisine est inaccessible.

L’organisme veut en faire plus : Sylvain de Margerie estime avoir rejoint 25 % de sa population cible. Il faut absolument les aider. COVID empire les choses pour eux, mais c’est une situation qui existe à Ottawa et dans d’autres grandes villes en Ontario depuis des décennies , se désole-t-il.

D'une cuisine à l'autre

Au début du confinement, Matière à réflexion a réchauffé les poêlons du Thali, alors fermé. Lorsque les restaurants ont pu rouvrir, l’organisme a déménagé ses chaudrons aux abords de la ville, dans une cuisine industrielle qui limitait la production à quelque 900 repas par jour.

Sylvain de Margerie ne cachait pas son enthousiasme lundi : la grande cuisine de l’hôtel de luxe donne à son organisme la capacité de préparer et d’empaqueter jusqu’à 5000 repas par jour, estime-t-il. Ce nouvel emplacement est vraiment fantastique , pour deux raisons principales , la première étant l’équipement.

On triple ou on quadruple l’efficacité d’un chef. On a besoin du quart de l’équipe pour faire le même nombre de repas. Donc ça nous permet d’avoir de l’échelle, de nourrir plus, de sauver de l’argent et d’aller plus loin avec nos subventions , estime le chef.

La deuxième raison énumérée est la taille de la cuisine, qui permet aux chefs de garder une distance sécuritaire et de prévenir une éclosion de COVID.

Et la troisième, je vais en ajouter une autre , mentionne-t-il en souriant : les employés de l’hôtel se portent volontaires pour aider en cuisine. On ne peut pas avoir une aubaine plus grande que ça!

L’entente avec le Château Laurier durera jusqu’en avril. Dans l'avenir, Matière à réflexion aimerait avoir sa propre cuisine, mentionne Joe Thottungal.

Avec les informations de Marielle Guimond