Conseils pratiques pour une conduite adaptée en période de tempête

Alors que la saison hivernale est de retour en Saskatchewan, la conduite sur la route peut devenir difficile. Laurent Pennacchio, un camionneur de profession, rappelle que l'important est la prudence et la prévention.

Pour débuter de la bonne manière lors d’une tempête de neige, mieux vaut être en avance sur son horaire afin de ne pas négliger le déneigement de sa voiture.

Laurent Pennacchio suggère de commencer plus tôt et de penser à tout : Il faut nettoyer le pare-brise, mais aussi les feux , explique-t-il en décrivant la première étape.

Il ajoute qu'il est préférable de conduire avec les phares allumés lors des tempêtes, même de jour. Si vous ne mettez pas les feux, les gens ne peuvent pas vous voir.

Il propose également de réduire la vitesse, pour prévenir les accidents dus à la glace noire, et d’augmenter la distance avec les autres véhicules sur la route.

Pour illustrer son propos, Laurent Pennacchio utilise une logique toute simple : si vous êtes plus loin d’un véhicule, vous aurez plus de chance de vous arrêter à temps que de causer un accident.

L’important lors des tempêtes hivernales, c’est de conduire en fonction des autres, explique Laurent Pennacchio.

C’est encore plus le cas pour les conducteurs de poids lourds, puisque les charges transportées sont habituellement sujettes à faire déraper les véhicules en cas de freinage brusque.

Les camionneurs ont une meilleure visibilité, ils sont plus haut, ils peuvent anticiper un peu plus, mais la conduite de camions, c’est professionnel. Ils doivent faire attention, ça représente plus de dangers sur la route.

Avec les informations de Elsie Miclisse