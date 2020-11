Le Manitoba dépense pour les cours en ligne, les enseignants crient à l'aide

Le Manitoba embauche au moins 100 enseignants et 20 assistants pédagogiques pour un centre de ressources destiné à soutenir l'enseignement à distance, alors que les professeurs demandent plus de ressources dans les écoles.

Lors d'une conférence de presse annonçant le lancement du centre, le ministre de l'Éducation, Kelvin Goertzen, a déclaré que le personnel sera recruté par la province grâce à un financement fédéral annoncé en août.

Ce financement s'élève à 85,4 millions $ pour le Manitoba, provenant d'une enveloppe de 2 milliards $ annoncée par le gouvernement fédéral pour aider les provinces et les territoires à rouvrir leurs écoles en toute sécurité.

Ce centre de 10 millions $ apportera le soutien nécessaire aux enseignants de toute la province qui dirigent l'enseignement à distance et aux parents qui ont pris le rôle d'enseignant , a déclaré M. Goertzen.

Le centre sera entièrement opérationnel dans le courant du mois, bien que certains enseignants y aient déjà accès.

Une aide urgente

L'Association des enseignants, la Manitoba Teachers’ Society ( MTSSociété des enseignants manitobains ), déclare qu'elle a vu très peu de ces 84,5 millions.

La MTS a demandé à plusieurs reprises le déblocage de fonds fédéraux destinés spécifiquement à répondre aux besoins de nos écoles durant la pandémie , soutient le président de la MTS, James Bedford.

Interrogé par les journalistes lundi sur ce qui est fait pour que plus d'enseignants soient réellement présents dans les écoles, M. Goertzen a affirmé qu'il existe des ressources pour l'embauche d'enseignants.

Le ministre de l'Éducation du Manitoba, Kelvin Goertzen, a annoncé que la province embauchait 100 enseignants et 20 assistants pédagogiques, mais qu'aucun d'entre eux ne travaillerait en classe. (David Lipnowski/La Presse Canadienne) Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Il a souligné que les divisions scolaires ont accès au financement des gouvernements provinciaux et fédéraux et qu'elles l'ont utilisé en embauchant 500 enseignants depuis mars.

Au bord du gouffre

Le président des finances et du personnel de la Division scolaire Winnipeg, Chris Broughton, a déclaré que près de 100 enseignants supplémentaires avaient été embauchés cette année pour aider à gérer l'absentéisme et la réduction du nombre d'élèves par classe. Mais ce n'est pas encore suffisant, dit-il.

Les enseignants sont très stressés. Certains mangent dans leur voiture à l'heure du midi et sont en larmes. Nous sommes très inquiets pour leur santé mentale , a-t-il mentionné.

La division a dépensé de l'argent pour atténuer certains des défis auxquels ont face les enseignants et pour s'assurer que le bien-être est une priorité pour tout le personnel , ajoute Chris Broughton.

Cependant, la charge de travail à que nos enseignants doivent assumer est énorme et n'est pas soutenable.

Il ajoute que la division scolaire de Winnipeg n'a rien reçu des 84,5 millions de dollars fédéraux : Nous n'avons aucune garantie que nous recevrons une cenne du gouvernement provincial.

Quoi qu'il en soit, la division a dépensé de l'argent et a l'intention de noter les dépenses et de demander un remboursement à la province, a déclaré M. Broughton.

Un système en crise

Près de 500 enseignants du Manitoba ont signé une lettre, dimanche, demandant un soutien accru au premier ministre, Brian Pallister, et au ministre de l'Éducation, Kelvin Goertzen, affirmant qu'ils sont au bord de l'épuisement avec la pandémie.

Tout le système va s'effondrer, car les enseignants ne peuvent pas continuer comme ça , a affirmé Jennifer Paszkat, professeure de musique à la division scolaire de Pembina Trails et signataire de la lettre au sein du groupe Advocacy for Education Manitoba.

Le groupe, composé de directeurs d'écoles et de membres de personnel de soutien de toute la province, a déclaré dans un communiqué de presse que le système est en crise et que le personnel est au bord de l’épuisement.

Il demande des fonds pour réduire le nombre d'élèves par classe, embaucher des aides à la santé mentale pour les élèves et les enseignants, garantir l'équité numérique pour les élèves et le personnel qui ont besoin d'accéder à Internet et assurer le dépistage ainsi que le traçage rapide pour les employés et les élèves.

Avec les informations de Darren Bernhardt, Karen Pauls et Rachel Bergen