Enseignement à distance pour les écoles Charles-Gravel et Notre-Dame-du-Rosaire

Les écoles secondaire Charles-Gravel et primaire Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi-Nord basculent en enseignement à distance jusqu’au 22 novembre inclusivement. L’augmentation du nombre de cas, les groupes qui se retrouvent en isolement et le taux d’absentéisme justifient cette décision.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay indique qu’il s’agit d’une mesure qui s’applique à la majorité des groupes de l’école secondaire Charles-Gravel qui compte 14 groupes en isolement.

Les élèves de tous les cycles du secondaire recevront l’enseignement à distance à temps plein. Ainsi, aucun de ces élèves ne doit se présenter à l’école mardi.

L’enseignement en présence est maintenu pour les groupes de formation préparatoire au travail (FPT), pré-secondaire, tremplin et cheminement particulier continu (CPC).

L’objectif est donc de continuer à assurer un service de qualité pour tous les élèves en optant pour un seul mode d’enseignement pour la majorité d’entre eux. Nous sommes conscients que cette décision n’est pas sans conséquence dans votre organisation familiale et professionnelle. Or, la stabilité de nos services, la santé et la sécurité des élèves et du personnel demeurent nos priorités , lit-on dans une communication écrite par la directrice générale, Chantale Cyr.

Situation à l'école Notre-Dame-du-Rosaire

Par ailleurs, tous les groupes d’élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire se tournent également vers l’enseignement à distance jusqu’au 22 novembre. En plus de la hausse de cas confirmés, la décision est motivée par le taux d’absentéisme en date de lundi.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay ajoute que le service de garde est suspendu pendant cette même période.