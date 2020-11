Cours à distance pour l’école le Rucher

L’école accueille une cinquantaine d’élèves handicapés ou présentant des difficultés d’apprentissage et d’adaptation. La directrice de l’école, Chantale Morin, assure que les élèves avaient été préparés à la possibilité de suivre des cours à distance. On va vraiment plus y aller avec de courtes périodes, où il y aura un enseignement plus individualisé qui sera offert soit par l’orthopédagogue, soit par l’enseignante , précise la directrice.

Pour les élèves dont la participation à distance serait plus complexe en raison de leur condition, le personnel communiquera tous les jours avec les parents pour effectuer un suivi, indique le centre de service scolaire.

L’école est considérée comme un milieu d’éclosion par la Direction de la santé publique, qui aurait toutefois jugé que le risque de transmission pour la plupart des élèves est faible. Un dépistage massif n’a donc pas été jugé nécessaire. C’est vraiment au niveau des enseignants qu’il y a de la transmission , explique Chantale Morin. Trois groupes devront être placés en isolement.

Considérant le grand nombre de membres du personnel en isolement, le Centre de services scolaire de la Riveraine a choisi de poursuivre la suspension des cours. Un retour en classe progressif est prévu à compter de lundi prochain. D’ici là, des rencontres à distance seront effectuées par les enseignants avec les élèves.

D’autres écoles primaires à l’arrêt

À Trois-Rivières, 13 élèves et 2 membres du personnel de l’école Cardinal-Roy ont reçu un résultat positif à la COVID-19 pendant la fin de semaine. L’école compte maintenant 64 personnes touchées, dont 25 membres du personnel et 39 élèves. Les élèves commençaient l’école à distance lundi. Le retour en classe est pour l’instant prévu le 16 novembre, mais la situation sera réévaluée au cours de la semaine. Les parents seront informés si la fermeture est prolongée.

À l’école Jacques-Buteux, deux classes étaient en isolement lundi. Une classe de maternelle et une de 3e année suivront leurs classes à distance pour deux semaines.

La Mauricie et le Centre-du-Québec comptent 74 nouveaux cas dans le bilan de lundi. Le CIUSSS rapporte deux hospitalisations supplémentaires, pour un total de 25. Un décès est malheureusement survenu dans les 24 dernières heures. Le nombre de cas actifs atteint maintenant 976.

Avec les informations de Camille Carpentier