COVID-19 : des consignes pour continuer à aérer les salles de classe en hiver

Le 7 novembre dernier, une note de service envoyée aux écoles explique la procédure à suivre pour maintenir une bonne qualité de l’air en classe.

Les établissements peuvent utiliser des ventilateurs portatifs, et le plan suggère aussi de laisser les portes et les fenêtres ouvertes lors des récréations ou du dîner et entre les cours.

Le directeur général du Centre de services scolaire Yannick Roy ne s’attend pas à ce que cette situation aille un impact sur la température des classes puisque les fenêtres ne doivent pas rester ouvertes toute la journée.

Oui, il peut y avoir un petit changement de température un certain temps, puis la température revient à la normale quelques minutes plus tard. On ne laisse pas les fenêtres ouvertes toute la journée, c’est à des moments particuliers pendant un certain temps, mentionne Yannick Roy. On parle d’une ventilation quatre à cinq fois par jour, ensuite le chauffage entre et les conditions sont clémentes et les gens sont confortables dans la classe .

Interrogé à savoir s’il s’attend à une hausse de la facture d’électricité avec le chauffage qui sera particulièrement sollicité, Yannick Roy dit que le Centre de services scolaire n’a pas fait d’analyse dans ce sens.

Les consignes d'aération ailleurs dans la région

Au Centre de services scolaire de l’Or et des Bois, il n’y a pas de nouvelles consignes pour l’aération en hiver en temps de COVID-19.

Le rappel de l’importance de la ventilation naturelle des classes se fait au début de l’année pour ceux qui n’ont pas de ventilateur mécanique, indique l’établissement dans un courriel.

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda devra émettre une directive dans ce sens la semaine prochaine.

Pour le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue, les écoles doivent s’assurer d’offrir un environnement confortable aux enfants et aux enseignants en hiver.