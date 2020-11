Des médecins albertains mettent en garde contre un débordement des hôpitaux

Plus de 70 professionnels de la santé de première ligne de l'Alberta ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils demandent au premier ministre, Jason Kenney, de prendre des mesures plus concrètes pour lutter contre la progression de la pandémie avant que le système de santé de la province ne soit submergé.

Le groupe de professionnels, composé notamment de médecins, d’urgentistes, de pneumologues et de spécialistes en maladies infectieuses, demande au gouvernement de changer de stratégie en imposant des restrictions obligatoires et non volontaires pour freiner l’évolution de la COVID-19 en Alberta.

Au cours des trois dernières semaines, nous avons vu le nombre de cas, des hospitalisations et des admissions en soins intensifs augmenter sensiblement , indique-t-il.

Nous croyons qu'il est temps que notre gouvernement provincial nous donne des directives claires. Nous avons besoin de règles et non de suggestions. Extrait de la lettre ouverte adressée au premier ministre de l’Alberta

Si la propagation de la COVID-19 se poursuit, les conséquences pour la population de l'Alberta seront catastrophiques , poursuit-il. Les lits maintenant utilisés pour traiter les patients atteints de cancers, de maladies cardiaques et d'autres maladies graves seront occupés par les patients atteints de la COVID-19 .

Le groupe met en garde que les salles d'opération seront converties en unités de soins intensifs et que les professionnels de la santé auront du mal à fournir une qualité de soins acceptable.

Le confinement et les restrictions ont un immense impact sur la capacité des gens à gagner un revenu et sur leur capacité à socialiser avec leurs familles et leurs amis , lit-on dans la lettre. Cependant, il est clair qu’une approche minimale et le fait de demander aux Albertains de cesser volontairement de tenir des rassemblements sociaux sont peu susceptibles de ralentir de manière significative le taux de propagation de la maladie dans nos communautés.

Mesures plus strictes demandées

Le groupe de professionnels demande à la province d’opter pour un confinement court de deux semaines pour ralentir la propagation du virus, rattraper le retard en ce qui a trait à la recherche des contacts.

Il lui demande ensuite de se tourner vers des mesures de contrôles ciblées selon les différentes zones contaminées, comme le font déjà le Manitoba, l’Ontario et la Colombie-Britannique qui ont une échelle variable de restrictions basée sur le nombre de cas, les admissions à l'hôpital et la capacité des unités de soins intensifs.

Le groupe demande au gouvernement Kenney de faire preuve de leadership pour sauver les Albertains d’une nouvelle crise et de davantage de pertes en vies humaines.