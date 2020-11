La province finance de nouveaux lits dans des hôpitaux du Nord

La province indique que l’initiative représente un investissement de 13 millions de dollars qui permettra d’augmenter la capacité des hôpitaux et contribuera à réduire les retards dans les interventions chirurgicales.

Les nouveaux lits : 28 lits à l’Hôpital de Kirkland Lake et du district

12 lits à l’hôpital du district du lac des Bois à Kenora

15 lits à l’hôpital Sensenbrenner de Kapuskasing

25 lits dans l’Autorité sanitaire de la région de Weeneebayko à Moose Factory

28 lits et un lit supplémentaire pour soins intensifs à Horizon Santé-Nord (HSN) à Sudbury

30 lits au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay

Nous tenons notre promesse de faire la différence dans les communautés du Nord, en améliorant la capacité de soins aux patients et en fournissant des lits d’hôpitaux là où ils sont le plus nécessaires , affirme, dans un communiqué, Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones.

Dans le communiqué du gouvernement, le président et directeur général d’Horizon Santé-Nord, Dominic Giroux, qualifie ce nouveau financement de bonne nouvelle.

Le pdg de l'hôpital Horizon Santé-Nord, Dominic Giroux, devant le Centre de santé du lac Ramsey. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Il souligne que l’établissement a ouvert 89 lits depuis le printemps pour augmenter la capacité pendant la COVID-19.

Cela comprend 29 lits au centre de santé Ramsey Lake et 60 lits à l’hôtel Clarion. HSN prévoit également ouvrir plus de lits cet hiver pour la saison de la grippe et à mesure que nous augmentons l’activité chirurgicale au-delà des niveaux historiques , affirme-t-il dans le communiqué.

Les nouveaux lits s’ajoutent à l’investissement de 234,5 millions de dollars pour 139 lits de soins intensifs et jusqu’à 1349 lits d’hôpitaux inclus dans le Plan de préparation de l’automne de l’Ontario à la COVID-19.